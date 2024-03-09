4.5 yılda 7 bin 500 anne adayına gebelik eğitimi

Konya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle 2019'da hayata geçirilen ve anne adaylarının sağlıklı ve normal yolla doğum gerçekleştirmeleri amacıyla hayata geçirilen 'İlk Adım Ebe Gebe Okulu' projesinde bugüne kadar binden fazlası eşli eğitim olmak üzere 7 bin 500 anne adayına yüz yüze eğitim verildi.İstanbul Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Doktorclub Awards işbirliği ile düzenlenen 'Türkiye'nin Sağlık Ödülleri 2023' kapsamında sosyal sorumluluk projesi alanında birincilik ödülüne layık görülen proje kapsamında anne adaylarına verilen hizmetlerin ücretsiz olarak verildiğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, "Mutlu doğumlar, mutlu bir geleceğin işaretidir. Eğitime katılan anne adaylarımızdan aldığımız geri bildirimlerimiz çok pozitif. Bu eğitimler bebek daha anne karnındayken başlıyor ve devam ediyor. Bu nedenle bu projeyi çok önemsiyor ve değer veriyoruz" diye konuştu.İlk Adım Ebe Gebe Okulu'nda duyulan ihtiyaçlara göre eğitim alanlarını genişlettiklerini belirten Prof. Dr. Koç, "Anne adaylarımızın psikolojilerine de dokunmayı önemsedik. Okulumuzda gebelerimizin psikolojisine destek veren psikoloğumuz var. Gebelik düşünen ya da gebe olan, bu süreçlerle ilgili sorunları bulunan ve destek almak isteyen herkes psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist desteğinden faydalanabilir" dedi.SABAH