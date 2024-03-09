Aydın Ayaydın, Seda Sayan’ı Muğlalılarla buluşturdu

Menteşe'deki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde sanatçı Seda Sayan, sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçının şarkılarına eşlik eden vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Konserde sanatçıya çiçek takdim eden Ayaydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

MUĞLA SANATIN BAŞKENTİ OLACAK

Göreve geldikten sonra Muğla halkının sanatsal etkinliklere alışacağını belirten Ayaydın, " AK Parti gelirse Muğla'da konserler yasaklanırmış. AK Parti gelirse Muğla'da alkollü yer kalmaz, ruhsatları iptal edilirmiş. Hepsi yalan, hepsi dedikodu. Projeleriyle karşıma çıkamayanların uydurması, halkı korkutma taktikleri. Söz konusu bile olmayacak ithamlarla Muğlalı hemşehrimi tedirgin edip, vasatlığınıza mahkum ettiğiniz yeter. Tam tersi ben sanat dostu bir şehir yapacağım Muğla'yı. Her 15 günde bir konserler olacak. 12 ay boyunca sanat etkinlikleriyle, kültürel aktivitelerle, festivallerle yaşayan, ruhu olan bir şehir meydana getireceğiz. Seda Sayan hanımefendiyi ve tüm değerli sanatçılarımızı bundan sonra Muğla'da sık sık göreceksiniz. Onları birer Muğlalı yapacağız.

Bakın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü şerefine katkı sunduğumuz Seda Sayan konserine yağmura rağmen 15 binden fazla Muğlalı hemşehrimiz katıldı. Birlikte dans ettik, şarkıları birlikte söyledik. Bundan sonra da Muğla hep böyle cıvıl cıvıl rengarenk olacak" dedi.