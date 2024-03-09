Bakan Bayraktar İliç’te incelemelerde bulundu

Bakan Bayraktar'a ziyarette Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, İliç Kaymakamı Meriç Dinçer, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, AK Parti Erzincan İl Başkanı Çetin Özyurt eşlik etti.

DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETMİŞ DURUMDADIR

Maden kazasında göçük altında kalan işçilerin aileleriyle görüşen AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman: "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ile birlikte İliç'te madende yapılan çalışmaları yakından inceledik. Kardeşlerimize ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Devletimiz tüm imkânlarını seferber etmiş durumdadır" dedi.

25. GÜNÜNDE ÇALIŞMALARIMIZI YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ

Çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Bayraktar ise açıklamasında: "İliç'te maden sahasında yaşanan heyelanın 25. gününde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İlk günden itibaren önceliğimiz hiç değişmedi. 9 kardeşimize her ne olursa olsun ulaşmak için büyük kararlılıkla tüm riskleri alarak mücadele ediyoruz. İşçi kardeşlerimize ulaşmanın ümidini bir an olsun yitirmedik. Geride kalan ailelerini, ailemiz bildik. Gözlerindeki umudu, yüreklerindeki tarifsiz acıyı elimizden geldiğince paylaşmaya çalıştık. Madenci kardeşlerimizi dualarımızdan eksik etmiyor, tüm gayretimizi ailelerinin bekleyişlerine son vermek için gösteriyoruz. İlk andan itibaren vakur duruşlarını bozmayan ailelerimizi bugün olduğu gibi bundan sonra da hiç yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.