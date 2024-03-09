Cizre’de halaylı, havai fişekli köprü açılışı

Cizre'de yedi yıl önce 11 Gözlü Taş Köprü olarak yapımına başlanan ancak daha sonra Asma Köprü olarak devam eden İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsünün açılışı binlerce kişinin katılımı ve muhteşem bir havafişek gösterisi ile gerçekleştirildi.

Cizre'de Dicle Nehri üzerinde bulunan Cizre John F. Kennedy Köprüsü ve Çevreyolu Köprüsü arasında Cizre Belediyesi tarafından yaptırılan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsünün açılışı, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir,İl ve İlçe Protokol üyeleri ve yaklaşık on bin kişinin katıldığı tören ve muhteşem bir hava fişek gösterisi eşliğinde gerçekleştirildi.