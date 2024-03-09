Cizre’de halaylı, havai fişekli köprü açılışı

Cizre'de yedi yıl önce 11 Gözlü Taş Köprü olarak yapımına başlanan ancak daha sonra Asma Köprü olarak devam eden İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsünün açılışı binlerce kişinin katılımı ve muhteşem bir havafişek gösterisi ile gerçekleştirildi.
Cizre'de Dicle Nehri üzerinde bulunan Cizre John F. Kennedy Köprüsü ve Çevreyolu Köprüsü arasında Cizre Belediyesi tarafından yaptırılan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsünün açılışı, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir,İl ve İlçe Protokol üyeleri ve yaklaşık on bin kişinin katıldığı tören ve muhteşem bir hava fişek gösterisi eşliğinde gerçekleştirildi.
DÜĞÜN GİBİ AÇILIŞ
Köprü açılışı için Dicle Nehri kenarına akın eden çoluk, çocuk, yaşlı, genç binlerce kişi canlı müzik eşliğinde düğünleri aratmayan bir ortamda halay çekerek köprünün açılmasını bekledi. Vatandaşların bu coşkusunu gören Şırnak Valisi Cevdet Atay ve Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir'de vatandaşlarla birlikte halay çekti. Nehir kenarında toplanan kalabalığa hitaben kısa bir konuşma yapan Şırnak Valisi Cevdet Atay;"Cizre artık huzur şehri. Cizre deyince akla gelen Güven ve huzur.Bu köprünün yapımında emeği olan herkese teşekkür eder Köprünün hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim dedi."
KADININ MUTLU OLDUĞU BİR TOPLUM MUTLUDUR
Cizre'ye bugün şenlik havasının hakim olduğunu belirten Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, "Kadın Kaymakamı olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kadınlarımızla geçirmek istedik ve Dirsekli mahallesindeki Mesire alanının hem açılışını gerçekleştirdik hem de kadınlarımız ile beraber şenlik havasında bir kutlama yaptık. Binlerce kadınımız ile birlikte muhteşem bir atmosfer vardı. Bizim inandığımız ilke şudur; Kadının mutlu olduğu bir toplum mutludur ve bunun içinde herkesin elinden geleni yapması gerekir. İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsünü muhteşem bir törenle açtık.
Yaklaşık yedi yıldan bu yana devam eden bir süreci son bir yılda hızlandırarak" dedi.
"CİZRELİLER HUZURUNA SAHİP ÇIKIYOR"
İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsünün açılışını büyük bir coşku ile gerçekleştirdiklerini belirten Demir, "Cizrelilerin yoğun bir ilgisi ve onlar için hazırladığımız özel bir havai fişek gösterisi ile köprümüzün açılışını gerçekleşirdik. Bu süreç içerisinde biz yatırımlarımızın hepsini sonuçlandırıp, sona erdirip açılışlarını yapmaya başladık. Cizre'de artık huzur var, güven var. İnsanlar huzur istiyor ve huzuruna sahip çıkıyor. Terör ortamının ortadan kalkması ile beraber Cizre'mizin tarihi, kültürü, zenginlikleri ortaya çıktı. Cizre bir turizm şehri olmaya aday. Cizre bir Sanayi Şehri olmaya aday, Cizre bir ticaret şehri olmaya aday. Kadim Cizre'miz tarihte hak ettiği değeri bu yatırımlarla inşallah bulacak" dedi. Yapılan konuşmalara ardından İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsünün açılışı dualar eşliğinde kesilen kurdele ve muhteşem havai fişek gösterisi ile gerçekleştirildi. Açılışa katılan binlerce kişi Köprü manzarası eşliğinde patlayan hava fişek şölenini telefonları ile çekerek kayıt altına aldı. Havaifişek gösterisinin ardından vatandaşlar canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar halay çekerek doyasıya eğlendi.