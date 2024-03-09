Murat Kurum İstanbulluların trafik çilesine dikkat çekti

Murat Kurum, "Metro ve otobüs duraklarında, üst geçitlerde her geçen gün film sahnelerini aratmayan bir manzarayla karşılaşıyoruz. İstisnasız her gün. Dün bir kez daha gördük. İstanbul'da araç trafiğini çözemedikleri gibi bu millete yaya trafiğini reva gördüler. 'Yürüyerek gidin biz yapamıyoruz bu işi' diyorlar. Ben Belediye Başkanı olsam, vatandaşım metrobüs durağında böyle bir çile çekse o koltukta 1 dakika oturmam. İşte Zincirlikuyu'daki, Zeytinburnu'ndaki, Şirinevler'deki yaya üst geçitlerimizin hali ortada" şeklinde konuştu. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Esenler'de miting yaptı, seçmene hitap etti. Kurum, mevcut İBB yönetiminin İstanbul'u basamak olarak gördüğünü söyledi. Kurum konuşmasında "İstanbul'umuz ne yazık ki, son 5 yıldır fetret devri yaşıyor. Beceriksizlerin, çapsızların elinde heba ediliyor. Mevcut CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'umuzda çakılı tek bir çivisi yok. İstanbul'u depremlere, afetlere hazırlamak için tek bir proje başlattılar mı? Bunun şahidi sizlersiniz. Burada böyle bir dertleri ve amaçları yok. Tek amaçları İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmek. Tek amaçları İstanbul'u basamak yapmak. Bir bakarsınız Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmuş, bir bakarsınız yol yürüdüğü arkadaşlarını yarı yolda bırakmış. Bir bakarsınız İstanbul'un kaynaklarını çarçur ediyor, sonra utanmadan 'israfı bitirdik' diyor. Reklamlar için 175 milyon TL harcadı. 2 günlük konsere 550 milyon TL harcadı. Sen İstanbul'u bitirdin, İstanbul'u. Ama bak gör İstanbul seni nasıl bitirecek" dedi.

'REKLAMA DEĞER VERDİKLERİ KADAR İSTANBULLULARA DEĞER VERMEDİLER'

Kurum, CHP'li İBB yönetiminin, belediye kaynaklarını İstanbullular için harcamak yerine kendi ikballeri için kullandığını söyledi. 'Milletin aklıyla alay ettiler' diyen Kurum, "Esenler'imizde, tek bir yuvayı dönüştürdüler mi? Tevfik Başkanımla birlikte el ele verdik. Esenler'de tarihin en büyük kentsel dönüşümünü biz yaptı. 60 bin sağlıklı ve güvenli sıcak yuvamızı Esenler'imize, sizlere biz kazandırdık. Peki onlar ne yaptı? 100 bin konut dönüştüreceğiz dediler ama 5 bini bile dönüştüremediler. Bu kafayla, vaat ettiklerini anca 100 yılda yaparlar. Onlara 100 yıl da yetmez. Bu da yetmezmiş gibi milletin aklıyla alay ettiler. Aynı deprem planını 3 kez yayınladılar. Deprem seferberliği ilan etmekten öteye gidemediler. Reklamı sevdikleri kadar, reklama değer verdikleri kadar İstanbullu kardeşlerimize değer vermediler. Reklama ayırdıkları bütçe kadar, depreme bütçe ayırmadılar. Reklama, deprem bütçesinin iki katını harcadılar. Yine tembel başkan, bizim 650 bin konut vaadimizi de yapılmaması gereken bir proje olarak görüyor. İstanbul bir deprem şehri, gel de Esenler'e bir sor. Ailelerin endişesini sokağa çık da bir gör. Sizin böyle bir derdiniz yok" ifadelerini kullandı.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM AYRICA ŞEHİRCİLİK VİZYONUDUR'

İstanbul'da tek bir riskli konut kalmayana kadar çalışacaklarını kaydeden Kurum, "Biz kentsel dönüşümü de sadece bina inşa etmek, konut yapmak olarak değil aynı zaman bir şehircilik vizyonu olarak görüyoruz. Kenti yeniden tasarlamak olarak görüyoruz. Trafikten kültüre kadar şehre tümüyle can katmak, yeni bir ruh kazandırmak olarak görüyoruz" diye konuştu.

'VATANDAŞ METROBÜS DURAKLARINDA ÇİLE ÇEKSE KOLTUKTA 1 DAKİKA OTURMAM'

Kurum, İstanbulluların trafik ve toplu ulaşım çilesine de değinerek şunları söyledi: "Bu şehrin bir diğer önemli sorunun da trafik ulaşım problemi olduğunu biliyoruz. Metro ve otobüs duraklarında, üst geçitlerde her geçen gün film sahnelerini aratmayan bir manzarayla karşılaşıyoruz. İstisnasız her gün. Dün bir kez daha gördük. İstanbul'da araç trafiğini çözemedikleri gibi bu millete yaya trafiğini reva gördüler. Yürüyerek gidin biz yapamıyoruz bu işi diyorlar. Ben Belediye Başkanı olsam, benim vatandaşım metrobüs durağında böyle bir çile çekse o koltukta 1 dakika oturmam. Zincirlikuyu'daki, Zeytinburnu'ndaki, Şirinevler'deki yaya üst geçitlerimizin hali ortada. İstanbulluların bu çilesini görünce hiç mi yüzleri kızarmıyor. Hiç mi utanmıyorlar?"

'BU BECERİKSİZ YÖNETİMİ SÜRESİZ TATİLE GÖNDERECEĞİZ'

Murat Kurum, İstanbul'da bugün 65 dakika olan ortalama yolculuk süresini 39 dakikaya düşüreceğini söyledi. Mevcut İBB yönetimine de şu sözlerle yüklendi: "İstanbul'da bir eserleri var mı? Çeşme açılışından öteye gidememişsiniz. Bir de heykel var, heykeli unuttum. Bu milleti aldatmaya çalışmayın. Bu millet kendini kandırmaya çalışanları hep tarihten silmiştir. 31 Mart akşamı bu beceriksiz yönetimi süresiz tatile göndereceğiz. Gitsinler o çok sevdikleri tatili yapsınlar. İstanbullu vatandaşlarımızı 31 Mart akşamı trafik çilesinden kurtaracağız."

'TATİLE AYIRDIĞI VAKTİ İSTANBUL'A AYIRSAYDI, BUGÜN DAHA GÜZEL BİR İSTANBUL'DA YAŞAYABİLİRDİK'

İstanbulluların daha iyi bir yaşamı hak ettiğini vurgulayan Kurum şunları kaydetti: "Bu beceriksiz İBB yönetim hiçbir şey yapmadığı gibi hala İstanbul dışında her türlü gündemle meşgul oluyor. Oysa ki 5 yıldır boş polemiklere ayırdığı vakti İstanbul'a ayırsaydı, bugün aslına yakışır bir İstanbul'da yaşıyor olabilirdik. 5 yıldır tatile ayırdığı vakti İstanbul'a ayırsaydı, bugün daha güzel bir İstanbul'da yaşayabilirdik. 5 yıldır reklama ayırdığı bütçeyi kentsel dönüşüme ayırsaydı, bugün daha dirençli bir İstanbul'da yaşayabilirdik. Beş yıldır yabancı ülkelerin temsilcilerine ayırdığı vakti İstanbul'a ayırsaydı, bugün trafiksiz ve çilesiz bir İstanbul'da yaşayabilirdik. Beceriksiz aday kendi siyasi ikbali için yaptığı görüşme ve kulis yoğunluğundan İstanbul trafiğinin yoğunluğunu unuttu. Siz, İstanbul'un sorunlarını ikinci plana atarsanız, Esenler bunun cevabını sandıkta verir. 1 Nisan'dan itibaren şu anda bulunduğumuz bu meydandan başlayarak, 'Nostaljik Tramvay'ımızın projesini hemen başlatacağız. Oruç Reis Mahallemizde, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümünü Tevfik Başkanım ile birlikte yaptık. Buradaki alana bir de yeni Millet Bahçesi yapacağız. Esenler'imize yaklaşık 29 bin metrekarelik bir yeşil alan üzerine bir Çocuk Köyü yapacağız. Esenler'imize yeni ve modern bir nikah salonu kazandırıyoruz. Bu nikah salonumuzun zeminaltına da 669 araçlık bir otopark yapacağız. Esenler'imize bir Engelsiz Yaşam Merkezi inşa edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin her anında hep yanında olacağız. Biz Esenler'imizle el ele vereceğiz ve İstanbul'un yarınları için, çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, mitingin ardından seçim otobüsüyle Esenler caddelerinde tur attı, halkı selamladı.