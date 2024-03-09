FETÖ’nün mahrem yapılanmasına darbe! 2009 KPPS sorularını çalanlar yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Ankara, Kocaeli, Aydın, Van, Mersin, Edirne ve İzmir olmak üzere 30 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 91 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; çok miktarda Türk lirası, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

FETÖ'NÜN MAHREM YAPILANMASINDA YER ALIYORLAR

FETÖ/PDY silahlı terör örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması", "Emniyet Mahrem Yapılanması" ve "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları belirlendi. Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edildi. Ayrca 2009 KPSS sınav sorularını usulsüz şekilde elde ettikleri ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

"FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.