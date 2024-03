İsrail yönetimi zalim, hırsız ve korkak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda "Bizim Kahramanımız" başlığıyla düzenlenen 7. Gençlik Buluşması'na katıldı. "Gençlerimizin hem fiziki, hem manevi, hem ruhi gelişimini en üst seviyede temin ederek cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız" ifadesini kullanan Erdoğan, Gazze'deki gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:Artık İsrail'in soykırım politikasına karşı insanlığın yekpare bir şekilde eyleme geçmesi gerekiyor. İsrail'e cesaret ve destek veren Amerika ve Avrupa devletleri tarihe kadın ve çocuk katillerinin hamisi olarak kaydolmuşlardır. Esasen Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır.Çünkü Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi katildir. Bizzat failinden yapılanlara karşı çıkmayan bireylerine kadar İsrail'deki herkes daha anne karnındaki bebeklerden her yaştan çocuğa, kadına, erkeğe kadar on binlerce Filistinli masumun katlinden sorumludur. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi zalimdir. Olup bitenleri gördüğü halde kafasını çeviren, kalbi taşlaşmış, vicdanını siyonistlere kiraya vermiş herkes bu zulüm düzenine ortaktır.Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi hırsızdır. İsrail yönetimi, Filistin halkının binlerce yıldır sahip olduğu evleri, arazileri, tarlaları, bahçeleri, içindeki eşyaları, mahsulleri ve ağaçlarıyla gasp etmektedir. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi yalancıdır. İsrail, yönetimi ve yerleşimcisiyle her türlü melaneti işleyen ama dışarıya karşı tam tersini ifade eden hem yalancı, hem kibirli ve kirli bir zihniyetin hâkimiyeti altındadır.Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi faşisttir. Dün üstün ırk iddiasıyla Yahudiler başta olmak üzere pek çok kesimi yok etmeyi amaçlayan Nazi kafasının bugünkü temsilcisi İsrail yönetimidir.Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi tehdittir. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi korkaktır. Tüm büyük zalimler gibi siyonizm adına çocuk ve kadın katliamları yapan, kendilerini savunma imkânı olmayan masumlara zulmeden İsrail yönetimi de korkaktır.