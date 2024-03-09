İstanbul’da DHKP/C ile MLKP terör örgütlerine darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve Eskişehir'de DHKP/C ve ve MLKP terör örgütlerine terör örgütüne yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

ÖRGÜTE SİLAH VE MÜHİMMAT SAĞLADILAR

DHKP/C Terör Örgütü içerisinde "aranıyor" durumda olan örgüt mensuplarının ihtiyaçlarını karşılayarak silah ve mühimmat tedariki sağlayan ve örgütsel dokümanları ileterek örgütün kuryeliğini yapan 11 şüpheli belirlendi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PROPAGANDA

MLKP Terör Örgütü içerisinde, örgütün sözde şehitler ayı olarak gördüğü Kasım ayındaki etkinliklerinde, örgüt adına faaliyet yürütürken hayatını kaybeden örgüt mensuplarının anmalarına katılan ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Sizlerin duası ve desteğiyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. İstanbul Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" şeklinde açıklamada bulundu.