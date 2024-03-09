Haberler Gündem Haberleri İzmir’de grevin eşiğinden dönüldü.. Greve 72 saat kala...
Giriş Tarihi: 9.3.2024 14:26

İzmir’de grevin eşiğinden dönüldü.. Greve 72 saat kala...

İzmir’de hayatı durduracak grevin eşiğinden dönüldü. Sendika bastırdı, İzmir Büyükşehir Belediyesi 7 bin işçinin ortalama 20 bin lirayı bulan alacaklarını greve 72 saat kala hesaplarına yatırmak zorunda kaldı. Yaşanan gelişme üzerine İzelman şirketinde örgütlü DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası 12 Mart Sabahı hayata geçirmeyi planladıkları grevin iptal edildiğini duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediye yönetiminin önce ‘para yok’ deyip yatırmadığı ikramiye ve yemek kartı bedellerini sendikanın ‘Kentte hayatı durdururuz’ uyarısından sonra alelacele yatırması “Madem kasada para vardı işçinin alacaklarını niye zamanında yatırmadınız’ yorumlarına neden oldu.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
İzmir’de grevin eşiğinden dönüldü.. Greve 72 saat kala...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sendika ile imzalanan toplu iş sözleşmesi uyarınca kadrosu İZELMAN şirketinde bulunan 7 bin işçinin 7 Martta yatırılması gereken yemek kartı ve ikramiye bedellerini zamanında yatırmadı.

SENDİKA SÜRE VERDİ

Yaşanan şok gelişme sonrası İZELMAN'da örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ayın 11'ine kadar süre verdi. Sendika: "11 Mart Salı saat 17.00'de, mesai bitimine kadar alacaklar işçilerin hesaplarına yatırılmazsa 7 bin işçi iş bırakacak." Uyarısında bulundu. Sendika ayrıca kadrosu İZELMAN'da bulunan belediye otobüs şoförlerinin de eyleme destek verip kontak kapatacağını, dolayısı ile kent içi ulaşımın kilitleneceğini duyurdu.

SENDİKANIN ÇAĞRISI ETKİLİ OLDU

Sendikanın 'İzmir'de hayatı durdururuz' uyarısı sonrası panikleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart akşamı itibariyle İZELMAN çalışanlarının hesaplarına alacaklarını yatırdı. Konuya ilişkin açıklama yapan Genel İş İzmir 1 ve 3 No'lu şubeler, 12 Mart günü sabah çıkılması öngörülen grevin ikramiye ve yemek kartı bedellerinin hesaplara yatırılmış olması nedeniyle iptal olduğunu duyurdu.

İZMİRLİLER RAHAT NEFES ALDI

Sendikanın açıklaması ile birlikte İzmirliler de rahat bir nefes aldı. Şimdi tüm gözler İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde örgütlü Belediye İş Sendikasına çevrildi. Sendika ocak ayından bu yana sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine önce yarım gün ardından da önceki gün 2 saatlik iş bırakma eylemleri yapmıştı. Belediye yönetiminin maaşlara yüzde 30'luk artış teklifini komik olarak nitelendiren sendika, haklı taleplerinin büyükşehir cephesinde karşılık bulmaması halinde eylemlerin giderek artacağı uyarısında bulunmuştu. Soyer'in giderayak Belediye iş sendikası ile el sıkışıp sıkışmayacağı merak konusu oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de grevin eşiğinden dönüldü.. Greve 72 saat kala...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA