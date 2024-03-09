Kadın komandolardan nefes kesen gösteri

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 6 kadın astsubay, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185'inci kuruluş yıldönümü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Boğazı'nda nefes kesen bir gösteri yaptı.Gösteride, 6 kadın astsubay ikili gruplar halinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden halatlarla Boğaz'a indi. İnişini tamamlayan kadın astsubaylar, kendilerini bekleyen botlarla kıyıya çıkartıldı. İstanbul Boğazı'ndaki gösteri, ilgiyle izlendi. Etkinlikte kadın jandarma personeline ve kadın vatandaşlara karanfil dağıtıldı. Astubay Duygu Erdem, "Biz bugün kadının gücünü bir kez daha göstermek istedik" dedi.