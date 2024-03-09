Kız öğrencilerin robotu ABD’de yarışıyor

İstanbul Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi kız öğrencilerinden oluşan robot takımı, ABD'li takımların dışında, Türkiye ve İngiltere'den ekiplerin katıldığı yarışmada Türkiye'yi temsil etti.Geçen yıl Türkiye'de, 5 misafir ülkenin de yer aldığı FRC İstanbul Bölgesel 2023 yarışmasında birinci olan Techtolia Robotics takımındaki kız öğrenciler, dünyanın en prestijli robot yarışmalarından biri olan First Robotics Competitions (FRC) kapsamında 6 haftada yoğun bir çabayla çalışır hale getirdikleri robotlarıyla performanslarını deneme fırsatı buldu.New York'ta 3 gün sürecek yarışmanın ilk gününde, rakiplerini tanıma fırsatı yakalayan robot takımı, fuar alanının kendilerine ayrılan bölümünde mentör hocalarıyla birlikte ziyaretçilerin sorularını cevapladı. Türk robot takımı, eleme müsabakalarının ardından cumartesi günü yapılacak final karşılaşmalarıyla tamamlanacak robot yarışmasında dereceye girerek bir sonraki aşamada olan dünya şampiyonasına katılma hakkını kazanmayı hedefliyor. Tenzile Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Tayfun Doğru, okul yönetimi olarak, "Türkiye'nin kız öğrencilerden oluşan tek robot takımının" bu tarz yarışmalara katılması ve tecrübe sağlaması için "özel bir çaba gösterdiklerini", okulun atölyelerinde tüm imkânlarını öğrencilere sunduklarını belirtti. Doğru, "Bu 2018'de başlayan bir serüven ve şu an kızlarımız, mezun olup mentör olarak takıma katılan ve üniversitede eğitimine devam eden öğrencilerin rehberliğiyle bu serüvene devam ediyor" dedi. AA