Kurum'dan İmamoğlu'na "Metro" yanıtı: İBB resmi sitesi bile beceriksiz başkanı yalanlıyor

"TUZLA'NIN PARASI İSRAF EDİLDİ"

Konuşmasının devamında hedeflerinden ve projelerinden de bahseden Kurum, "Trafikte 65 dakika olan ortalama yolculuk süresini 39 dakikaya düşürmeyi hedefliyoruz. 1 Nisan'dan sonra ulaşımla birlikte bir öncelikli diğer konumuz da kentsel dönüşüm olacak. Biz şehri depreme hazırlamak için 650 bin konut inşa edeceğiz derken bu projemize de karşı çıktılar. Kardeşlerim, şimdi soruyorum. 1.5 milyon konutun riskli olduğu bir şehirde 650 bin konut gereksiz olabilir mi? 650 bin konutun 300 binini KİPTAŞ dönüştürecek. 250 binini, kolaylaştırıcı dönüşüm planımızla özel sektörümüz dönüştürecek. Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut inşa edeceğiz. Bu konutlar hiçbir şekilde satılmayacak. Evleri kentsel dönüşüme girecek vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla kiralayacağız. Böylece hem kira fiyatlarını hem de konut fiyatlarını düşürmek için çok önemli bir adım atmış olacağız.