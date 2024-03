MHP Alanya Belediye Başkan adayı Yücel: Hizmet aşkıyla doluyum

MHP Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel'in proje lansmanı ve meclis üyesi tanıtım toplantının açılışında, Mustafa Kemal Atatürk'ün hologramı yayınlandı ve ardından tanıtım ve proje videoları izletildi. Etkinlikte konuşan MHP Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, konuşmasında Alanya'ya olan bağlılığını vurgulayarak, şehre birçok hizmet sunduğunu belirtti. Şehrin geçmişinden gurur duyduğunu ve bu mirasa sahip çıkarak geleceğe taşımak için çalıştıklarını ifade etti. Yücel şunları söyledi; "10 yıldır her sabah güne, bitmeyen bir enerji, coşku ve hizmet aşkıyla başlamamı sağlayan Alanyalı hemşehrilerim, sevgili dostlarım, yol ve dava arkadaşlarım hepiniz hoşgeldiniz. Ben Alanya'da doğdum, Alanya'da doydum. Elime ekmeğimi bu şehirde aldım, yuvama çocuklarıma bu şehirde kavuştum. Alanya'ya hizmet sevdam, henüz 28 yaşında genç bir delikanlıyken başladı.

10 yıl Kestel'de 10 yıl da Alanya'da toplam 20 yıldır Belediye Başkanlığı yapıyorum. Gururluyum elbette. Sizlerin teveccühü ve takdiriyle bu görevi yürütüyorum. Siz de bilirsiniz, bir insan çıraklığını yapmadığı işin ustalığını yapamaz. Ben Belediye Başkanlığı'na çıraklıktan başladım. Bu işin kalfalığını da ustalığını da yaptım. Kendimi bildim bileli tek işim Alanya'm ve Alanya'ya hizmet oldu. Bugün artık edindiğim tüm yerel yönetim uzmanlığım ve birikimlerimle yine Alanya'ma hizmete devam etmek için karşınızdayım."

YÜCEL : FABRİKALAR AÇTIK

Geçmişte yapılan hizmetlerin yanı sıra, gelecek için de vizyonunu paylaşan Yücel, Alanya'yı modern bir şehir haline getirmek için çeşitli projeler geliştirdiklerini ve bunları hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi. Fabrikalar açma, güneş enerjisi santralleri kurma, altyapıyı güçlendirme gibi büyük projelerle şehri daha da ileri taşıma hedefinde olduklarını dile getiren Yücel, "Sadece şehrin ihtiyaçları değil, şehrimizi geliştirecek, büyütecek, kazancını artıracak adımlar da atmalıydık. Bu yüzden fabrikalar açtık, güneş enerjisi santralleri kurduk, teleferikten kapalı spor salonuna, prestij caddelerinden kültür merkezlerine kadar pek çok mega projeyi hayata geçirdik, şehir merkezinden yaylalara kadar asfalt yollar yaptık, üstelik asfaltı da kendimiz ürettik! Bir Alanya markası olan Alaiye Su'yu kentimize ve memleketimize kazandırdık. Çocuklarımıza gençlerimize iyi şartlarda eğitim görsünler diye etütten kreşe her türlü olanağı sağladık, kadınlarımızı destekledik, tarihimize sahip çıktık, üretken ve sosyal belediyeciliğin her alanında örnek olduk, ödüller de kazandık. Her mahallede, her sokakta, her evde eserlerimiz, hizmetlerimiz var. Çünkü bana göre; dünü korumak yetmez. Bugünü kurtarmak da yetmez. Ben hep yarınları düşündüm, yarınları düşünmeye de devam ediyorum. Bir şehrin dünü, yani geçmişi o şehrin yıkılmayan sağlam temelleridir. Bu şehir bize Sultan Alpaslan'dan miras. Alaaddin Keykubat'tan miras. Osmangazi'den miras. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras! Bu mirasa sahip çıkmak ve geleceğe taşımak için canla başla çalıştık, 3 hilalin sancağıyla daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz.

Ne mutlu ki Selçuklu'ya başkent olmuş, Osmanlı'da Akdeniz'e hükmeden liman kenti olarak nam salmış, güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin en gözde kentlerinden biri olmuş Alanya'da yaşıyoruz. Ben, Alanya'nın bu kadar güçlü ve sağlam geçmişini hep diri tutmaya ve gelecek yüzyıllara aktarmaya and içtim. Bir şehrin bugününü var edense, o şehirde yaşayan, çalışan, emek veren, üreten insanlardır. Esnafı, çiftçisi, turizmcisi, sanayicisi, pazarcısı, öğretmeni, doktoru, kamu görevlisi, sanatçısı, sporcusu… Saymakla bitmez. Hele ki kadınları. Alanya'nın kadınları bir başka çalışkandır bilirim. Başta güzel anam ve eşim olmak üzere şahit olduğum özveri, emek, bitmeyen sevgi, inanç, evi, aileyi bir araya toplama ve bir arada tutma becerisi kadınların hüneridir.

Ben, bu şehrin bugününü var eden başta kadınlar olmak üzere herkes için, üreterek, destek vererek, yeni olanaklar yaratarak, konfor alanlarını genişleterek onları daha iyi, daha mutlu yaşatmaya and içtim. Bir şehrin geleceği ise çocuklarıdır, gençleridir. Bugün gözümüzden sakındığımız Alanyamızı gelecek yüzyıllara taşıyacak, dünyanın parmakla gösterdiği sayılı kentlerinden biri haline dönüştürecek, Türk bayrağını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar taşıyacak olan onlar.

Alanya'da büyüyen her çocuğun ve gencin başarılarıyla gurur duyuyorum. Onların bir kahkahasıyla, bir tebessümüyle yenileniyor, hizmet aşkıyla doluyorum" diye konuştu. Cumhur İttifakı'nın güçlü desteğiyle, Alanya'nın altın çağını başlatacaklarını ve 31 Mart akşamı zaferle sonuçlanacaklarını belirten Yücel, Alanya ve Antalya için birlikte çalışacaklarını söyledi. Yücel, projelerinin Alanya'ya hayırlı olmasını diledi ve toplantıya katılan herkese teşekkür etti. Yücel'in konuşmasının ardından meclis üyesi adayları tanıtıldı ve toplantı büyük bir coşkuyla sona erdi.