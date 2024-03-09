Oy tırtıklayanlara tedbir

AK Parti, "Ben de eski AK Partiliyim. Kazanınca AK Parti'ye katılacağım" diyen, "kazanmak değil Cumhur İttifakı'na kaybettirme" üzerine strateji kurarak seçmenden oy tırtıklayan aday ve partiler için teşkilatları seferber etti. AK Parti, özel bir strateji geliştirip vatandaşa gerçekleri anlatacak. Sahada bu durumun giderek yayılması üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da meydanlarda sık sık uyarı yapmaya, bu tür kişi ve partilere karşı dikkatli olmaya seçmeni çağırdı.AK Parti'nin özel strateji uygulayacağı, seçmeni "oy tırtıklamalarına karşı bilgilendireceği" öncelikli merkezler şöyle sıralanıyor.İstanbul Büyükşehir ile Bahçelievler, Sancaktepe, Silivri, Çatalca, Eyüp ilçeleri.Balıkesir, Bursa ve Şanlıurfa büyükşehir ile bu illerin bazı ilçeleri.Bingöl, Yozgat, Muş, Elazığ gibi Anadolu illeri.Adana gibi yarışın başa baş sürdüğü yerler.Ankara'da da Cumhur İttifakı'nın yönetimindeki Mamak, Etimesgut, Haymana ve Gölbaşı ilçeleri.