Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Genç vizyon projelerini açıkladı

Proje tanıtımında konuşan AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, "Şu anda gelişmişlik endekslerinde Trabzon 10. Sırada. Aslında 81 ile baktığımızda iyi bir derece. Ama biz Trabzonlular, iddialı, inat insanlarız. Mücadeleyi severiz. İstiyorum ki yeni dönemi inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile layık görüldüğümüz Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adaylığımız, halkımızın tercih ve teveccühü ile 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girdiğinde bu kadim şehrimizi doğduğum, çocukluğumun gençliğimi yaşadığım bu kadim şehrimizi yaşanabilir kent olarak 10. sıradan alıp yukarı doğru 1. Sıraya yükseltmektir. Bugüne kadar şehrimize bu süre zarfında da güzel hizmetler yaptık. Bu adımları bizleri yalnız bırakmayan değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu ile birlikte başlattık. Murat Zorluoğlu başkanımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.

HER ZAMAN SEVDAMIZ TRABZON

Başkan Genç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına işaret ettiği ve yerel yönetimlere dikkat çektiği 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri için "Gerçek Belediyecilik' esasları ile Trabzon'umuza yeni dönemde kazandırmayı hedeflediğimiz, kent kimliğimize yakışır projelerimiz ile huzurunuzdayız. Adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı, çağdaş ve akılcı sistemler, erişilebilir ve iletişimi güçlü istişare, afetlere karşı dirençli yapılaşma; eğitim ve sağlıkta kaliteli hizmet sürdürülebilir ulaşım sistemleri, yeşil çevre, temiz hava sahası ve sıfır atık, cazibe merkezleri, ekonomik hareketlilik; istihdam ve tarımsal kalkınma" başlıkları ile 18 ilçemizi güzel hizmetlerle süslemek için yola çıkıyoruz. Her zaman sevdamız Trabzon. Yöneticinin önce şehre aşık olması lazım. Bu şehri seviyorum, bu şehirde doğdum, bu şehirde büyüdüm. Trabzonlu olmanın her zaman mutluluğunu, gururun yaşadım. Bu şehrin kültürüne, şivesine, hassasiyetlerine, bordosuna mavisine yüksek hislerle, gönülden bağlıyım. Bu şehrin her sokağını, her değerini adım gibi bilirim. İşte bu yüzden, hemşehrilerim ne ister biz biliriz, çocuklarımız ne ister biz yaparız, hangi sokakta bir hayvanımızın ihtiyacı var biz koşarız.

Trabzon'umuzda yaşayan her canlının, var olan tüm yapı ve sistemlerin sorumluluğunu almayı ve daha iyilerini yapmayı hedefliyoruz. Bu şehir neye ağlar neye güler en iyi biz biliriz. Genciz, tecrübeliyiz, kendimize güveniyoruz. Şimdi aynı anlayışla ve 10 yıllık tecrübemizle yine sahadayız. Ve sizlerden 31 Mart Yerel Seçimlerinde teveccühlerinizi bekliyoruz. Memleket işi gönül işidir. Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçimi olacak olan 31 Mart Yerel Seçimlerindeki hedefimiz sadece sandıktan zaferle çıkmak değildir. Yerelde şehrimizi, ulusalda ülkemizi, dünyada, köklü tarihine yakışır, hak ettiği yerlere taşımaktır. Dünya üzerinde yüreği, zekası, çalışkanlığı daha güçlü bir millet yoktur! İş budur ki sevgili hemşehrilerim bu aidiyet ve kararlılıkla hiçbir zafiyete, ayrımcılığa müsaade etmeksizin hizmetinizde olmaya hazırız. Milletimize layık olmak ve hizmet etmek bizim için ancak şereftir" dedi.

Başkan Genç'in 18 ilçeyle birlikte Vizyon projeleri ,"Hafif raylı sistem, Gülcemal reaksiyon alanı, Küçük sanayi sitelerin taşınması, Otizm merkezi ve yaşam alanı , Engelsiz yaşam merkezleri, Trabzonspor koleji projesi, Trabzonspor köyü, Refakatçi konuk evi, Sanayi mahallesi kentsel tasarım projesi, Çakırgöl kayak turizm merkezi, Avni Aker Millet bahçesi eski Yavuz Selim stadının canlandırılması, Trabzon kültür ,sanat, gösteri merkezi, Kalepark rekreasyon projesi, Çömlekçi kentsel dönüşüm projesi 2. Etabı, Güney çevre yolu, Arsin yatırım adası, Yeni havalimanı projesi, Kırsal alan planlaması, kırsal altyapı, eko turizm, Araklı Konakönü- Kalecik kültür yolu projesi, .Uzungöl çevre düzenlemesi, Ortahisar mahallesi sokak, cephe düzenlemeleri ve tescilli yapıların restorasyonu, . Surların bakım onarımı ve tarihi yapıların aydınlatılması, Vazelon- Kuştul manastırları turizm rotası, Karadağ- Hıdırnebi yaylası turizm bölgesi projesi, Düzköy Şahinkaya, çal ,Camili turizm bölgesi, Şalpazarı sis dağı turizm bölgesi, Dernekpazarı Zincirlitaş tırmanma ve seyir terası projesi, Arkeolojik kazılar ve arkeolojik açık hava müzeleri, Yaşayan zanaatlar müze ve çarşıları, Tarihi şehir kapıları, Pazarkapı mahallesi altyapı ve çevre düzenlemesi, Beşikdüzü -Of arası elektrikli otobüs ulaşım projesi, . İlçe otogarları modernizasyonu projesi, Atık su biyolojik arıtma tesisi, E-Demokrasi platformu, Yerinde yeni yaşam -Kentsel dönüşüm strateji belgesi, Afet riskli alanların dönüştürülmesi, Trabzon afet, acil müdahale durum, risk azaltma, eğitim ve koordinasyon merkezi, İlçe itfaiye merkezleri, Trabzon kentsel risk kalkanı modeli, Yapı stoku envanteri projesi, Boztepe-Botanik kültür yolu projesi,Sessiz dostlar barınakları ve küçük dostlar klinikleri, Mavi bayraklı plajlar, Kent ormanları, Boztepe mesire alanı-Ahi evren camii çevresi kentsel tasarım projesi, 100. Yıl parkının yeniden düzenlenmesi, Akyazı eğlence tesisleri, Sahil düzenleme ve plaj projeleri, Vakfıkebir kent parkı projesi , Yıldızlı Millet bahçesi projesi, , Beşikdüzü adacık park projesi, Ekolojik köprüler,18 ilçeye bisiklet ve yürüyüş yolu, Cephe sağlıklaştırma ve sokak düzenleme projeleri, Karagöz meydanı ve ticari merkez projesi, Yeni Atapark-Hatuniye külliyesi projesi, Yomra kent parkı projesi, Yeni kent meydanları, Yomra Ahmet Adanur bulvarı, Karavan park alanları, "Şehrimiz hepimizin" akıllı bilgi sistemi uygulaması, Yaşayan Trabzon dijital laboratuvarı, Trabzon veri merkezi ve açık veri portalı kurulması, Şehrin dijital ikizleri projesi, Yenilenebilir enerji sistemleri, Yeşil şehir aksiyon planı, Sağlıklı şehir ekosistemi projesi, Trabzon ekolojik kent tasarım ve uygulama rehberi -ekolojik teşvik sistemi, Yeşil yol projesi, İstihdam akademileri kurulması, Genç girişimci programları ve genç kooperatifleri, Kadın girişimcilik akademisi ve girişimci kadınlar ağı, Evde istihdam, evde üretim projesi, Trabzon makro yatırım planı, İhtisas organize sanayi bölgeleri, Of karma endüstri bölgesi, Pazar yeri ve otopark projeleri, Özel unlu gıda üretim ve satış, Trabzon tarım envanteri ve verimlilik analizi projesi, "İşlenmeyen tarım arazisi kalmayacak" projesi, Tarım kooperatifleri kurulması, Kırsal pazar yerleri, Model kırsal mahalle projesi, Organik ve kentsel tarımın desteklenmesi, Tıbbi ve aromatik bitki üretimi ve pazarlanması projesi, Çiftçi ve hayvancılık destekleme programı, Önce birey, önce aile akademisi, Belediye kreşleri, Her ilçeye bir kütüphane ve çocuk kütüphaneleri, Çocuk bilim merkezleri, Öğrenci dostu ,üniversite Trabzon merkezleri, Gençlik obası kurulması ve gençlik festivalleri, Üniversiteye hazırlık destek kursları, Kadın etkinlik merkezleri, Koca çınarlar yaşam merkezleri, Emekli ve yaş almış vatandaşları destekleme programı, Genç Kart"

Proje Tanıtım Toplantısına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti MYKY üyesi ve önceki dönem Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Devlet Eski Bakanı Cahit Turan, AK Parti önceki dönem Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, Asım Aykan, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Ömer Ayar, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, İlçe Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ile Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayları ile çok sayıda STK Temsilcisi, partililer ve vatandaşlar katıldı.