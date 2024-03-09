Turgut Altınok: DEM’in himayesi altına giren bir başkan var

Altınok, AK Parti Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının şu anda arsaları sattığını belirterek, "Bu arsalar AK Parti döneminde oluşturuldu. Şu anda Ankara'da mirasyedi bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Sen o arsaları satacağına kat karşılığı verseydin, ev yapsaydın dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapardın. Kira fiyatları da düşerdi" diye konuştu.





ANKARA KİMSEYE BOYUN EĞMEYECEK



Altınok, DEM Parti'nin Ankara'da üç ilçede CHP ile kent uzlaşısı yaptığını da hatırlatarak şöyle konuştu:

"DEM ile ittifak yapan DEM'in emrine ve himayesine giren bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Ankara Milli Mücadelemizin merkezidir. Ankara'ya İngiliz pranga vuramadı. Atatürk'ün 'ya istiklal ya ölüm' diyerek başlattığı Milli Mücadelede Ankara kimseye boyun eğmedi. 31 Mart'ta Gölbaşılı ve Ankaralı hemşehrilerimiz hesap soracak."



"DİLİ LAL OLMUŞ BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI"



Mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının MHP'de siyaset yaparken partisinin genel başkanına yazdığı mektubu anımsattı. Siyasette ilkenin önemine dikkat çeken Altınok, "Milliyetçi Hareket Partisi'nde iken aday olduğunda bir konuşması var. Diyor ki 'MHP'liyim, ülkücüyüm diyenlerin yeri burasıdır. Bunun dışındakiler kemik yalayıcılarıdır. Ben partisini satanlardan dönenlerden değilim. MHP, CHP'leştiği için MHP'den istifa ediyorum' diyor. Hem bunu söylüyor hem de gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oluyorsun, bu ilkesizliktir. Yahu hangi dediğin doğru? Adamın ilkesi olur. Adamın omurgası olur. Vatanı bölmek isteyenlerle iş birliğinde olan onların koltuğunun altına giren, dilleri lal olan bir Büyükşehir Belediye Başkanı'na oy verecek misiniz. Şehitlerimizin kemikleri sızlar."





MAZOT'TAN DOĞALGAZ'A BÜYÜK DESTEK



Altınok Gölbaşı'nda sosyal belediyecilik ve sosyal destek çalışmalarına ilişkin projelerinden de bahsederek, "2 yılda Gölbaşı'nın bütün köylerinin altyapısı, kanalizasyon, su problemi olmayacak. Gölbaşı'nda tarımı destekleyeceğiz. Ankara'yı tarım başkenti yapacağız. Çiftçimize 500 litre mazot vereceğiz. Köylerden su aboneliğine para almayacağız. Ev yaparken 12 yerden imza almak zorunda kalmayacaksınız. Köylerde suyun metreküpünü 50 kuruşa indireceğiz. Tohum desteğini 2 tonla 5 ton arasına çıkaracağız. Hayvancılığı destekleyeceğiz, büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği sağlayacağız. Emeklilerimize 5 bin lira destek vereceğiz. 400 lira verilen desteği 2 bin 500 lira vereceğiz. Doğalgaz desteğini 500 liradan 1000 liraya çıkaracağız, 3 ay değil 4 ay vereceğiz. Üniversite öğrencilerimize ulaşım ücretsiz olacak, otobüsçülerimizi de mağdur etmeyeceğiz paralarını ödeyeceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız."