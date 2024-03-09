Yavaş’ın ’şeffaflık ve namuslu siyasetçi’ sözleri hava kaldı! Eski ortağına binlerce liralık ’TAKI’ ihalesi

316 BİN TL'LİK TAKI İHALESİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın, Belediye Meclisi Başkanlık makamından söylediği "64 yaşındayım bu yaşıma kadar haram yemedim. Bu yaştan sonra ne haram yerim ne de haram yediririm" sözleri henüz tazeliğini korurken, Beypazarı ilçesinde Yavaş'ın da eski ortağı olduğu Saray Gümüş Kuyumculuk Turizm Gıda İnşaat Ticaret Limited Şirketi'nin ortaklarından Seyfi Temiz'in oğlu Tunahan Temiz'in, ABB Özel Kalem Müdürlüğü'nden 316 bin 800 TL tutarında takı ihalesi aldığını gösteren belgeler ortaya çıktı.
"EN UFAK BİR YAKINIM BELEDİYENİN ÖNÜNDEN GEÇEMEZ"
İhaleleri canlı olarak verdiği ile övünen Mansur Yavaş yine aynı kürsüden ABB Genel Kuruluna seslenirken, "Mansur Yavaş'ın bir yakını tanıdığı bir suistimalle herhangi bir yerden usulsüz bir ihale alırsa sizi suçlarım demiştim. Susmayacaksınız, o ihaleyi alanlar kimlerse bunlar içerisinden benim en ufak bir yakınım uzaktan yakından hiç ihale ile ilgilenmez. Bulursanız o ihale için de gereğini yapmaya hazırım. Benim en ufak bir yakınım belediyenin önünden dahi geçemeyecek" sözlerini kullanmıştı.
İHALE MECLİS DENETİM KOMİSYONUNA TAKILDI
Usulsüz ihale ABB Meclis Denetim Komisyonu Raporu'na da yansıdı. Raporda, (Takı İhalesi) 4 kalemde toplam 316 bin 800 TL tutarında hediyelik eşya alındığı, bu hediyelik eşyaların tamamının gümüşten mamul, çoğunluğunun bayan takı malzemesi olduğu ve 4 ihalenin tamamının da Peri Takı Tunahan Temiz isimli kişinin kazandığı tespit edilmiştir" denildi.
TAKI İHALESİ HEP AYNI KİŞİYE VERİLİYOR
Raporda öte yandan Metin Akdemir, Nihat Yalçın, Gökhan Arslan, Rüştü Biçer imzası yer alıyor. Denetim Komisyonu Başkanlığı'nı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Keçiören Meclis Üyesi Metin Akdemir yürütüyor. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde okunan raporda, Büyükşehir Özel Kalem Müdürlüğü'nün takı ihalesinin hep aynı kişiye verildiğine dikkat çekiliyor.
İŞTE O RAPORDA YER ALAN İFADELER
"4 kalemde toplam 316.800.00 TL tutarında hediyelik eşya alındığı, bu hediyelik eşyaların tamamının gümüşten mamul coğunluğunun bayan takı malzemesi olduğu ve 4 ihalenin tamamının da Peri Takı-Tunahan Temiz isimli kişinin kazandığı, her ihalede farklı kişilerden teklif alınmış gibi gösterilmesine rağmen, tekliflerin de her seferinde aynı kişiler tarafından verildiği ihalelerin aynı kişiye verildiği tespit edilmiştir.
Alınan hediyelik eşyaların tamamı 150-Mal hesabı, hediyelik eşya alt kodunda muhasebeleştirilmiştir. Söz konusu hediyelik eşya ile ilgili olarak;
"Hediyelerin kime verildiği tespit edilememiş; bu konuda teslim ve tesellüm fişleri sunulamamıştır. Sadece eşyaların resimlerinin altına 265 adet-35 adet teslim edildi (Mansur Yavaş), 15 adet telkari bilezik teslim edildi (Yüksel Çelik'e verildi)" ibareleri yer almaktadır.
Hediyelik ve özellikle gümüşten mamul bayan takılarının belediye bütçesinden alınması ve kime ve ne için verildiğinin gösterilememesi, bunların kişisel amaçla mi yoksa belediyenin temsil ve ağırlaması amacıyla mı yapıldığı hususunda önemli tereddütler oluşturmuştur. İhalenin hep aynı kişiye verilmesi, tekliflerin de prosedürü tamamlamak için alındığı izlenimini kuvvetlendirmiş ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmadığı sonucunu ortaya koymuştur."