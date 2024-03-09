Yavaş’ın ’şeffaflık ve namuslu siyasetçi’ sözleri hava kaldı! Eski ortağına binlerce liralık ’TAKI’ ihalesi

İŞTE O RAPORDA YER ALAN İFADELER

"4 kalemde toplam 316.800.00 TL tutarında hediyelik eşya alındığı, bu hediyelik eşyaların tamamının gümüşten mamul coğunluğunun bayan takı malzemesi olduğu ve 4 ihalenin tamamının da Peri Takı-Tunahan Temiz isimli kişinin kazandığı, her ihalede farklı kişilerden teklif alınmış gibi gösterilmesine rağmen, tekliflerin de her seferinde aynı kişiler tarafından verildiği ihalelerin aynı kişiye verildiği tespit edilmiştir.

Alınan hediyelik eşyaların tamamı 150-Mal hesabı, hediyelik eşya alt kodunda muhasebeleştirilmiştir. Söz konusu hediyelik eşya ile ilgili olarak;

"Hediyelerin kime verildiği tespit edilememiş; bu konuda teslim ve tesellüm fişleri sunulamamıştır. Sadece eşyaların resimlerinin altına 265 adet-35 adet teslim edildi (Mansur Yavaş), 15 adet telkari bilezik teslim edildi (Yüksel Çelik'e verildi)" ibareleri yer almaktadır.



Hediyelik ve özellikle gümüşten mamul bayan takılarının belediye bütçesinden alınması ve kime ve ne için verildiğinin gösterilememesi, bunların kişisel amaçla mi yoksa belediyenin temsil ve ağırlaması amacıyla mı yapıldığı hususunda önemli tereddütler oluşturmuştur. İhalenin hep aynı kişiye verilmesi, tekliflerin de prosedürü tamamlamak için alındığı izlenimini kuvvetlendirmiş ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmadığı sonucunu ortaya koymuştur."