Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soydan, "Mersin'in hizmetkarı olmaya geliyoruz"

Edip Buran Spor Salonunda gerçekleşen ve binlerce kişinin katıldığı, 3 Ana Tema 9 İlke 100 Proje toplantısında projelerini tek tek anlatan Soydan, Mersin'in hizmetkarı olmaya geldikleri söyledi. "AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili üst düzey yöneticilerin yanı sıra, Milletvekilleri, STK, Meslek Odaları ile İş Dünyası ve Oda Başkanlarının da yoğun katılım gösterdiği toplantıdaki konuşmasına salonu dolduran kalabalığı selamlayarak başlayan Başkan Soydan, "Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için şahsımı layık görmeleri bizleri ziyadesiyle onurlandırmıştır. Sizlerin huzurunda bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Genel Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum ve bu uğurda mücadele etmek benim için önemli bir hemşerilik görevidir. Elbette ki Mersin'e sahip çıkacağım, yoğun bir kampanya sürecinde sizlerle birlikte 'Omuz Omuza Mersin' sevdasıyla Mersin'e hizmet aşkıyla, sokak sokak, Mahalle mahalle Türkiye Cumhuriyeti vizyonumuzda 100 projemiz ile yüzde 100 belediyecilik anlayışıyla huzurlarınızdayız" ifadelerini kullandı.

"13 İLÇE İÇİN PROJEMİZ VAR"

13 ilçe için ayrı ayrı projeler hazırladıklarının ve Mersin'in trafik sorununa çözüm olacak akıllı kavşak modeli ile çıkmaza giren metro projesi ve hafif raylı sistem projelerini kendilerinin hayata geçireceğini belirten "Bu şehrin zaten bir metro projesi vardı. Proje uygulanabilir bir haldeydi, öyle oldu şöyle oldu böyle oldu diyerek çeşitli bahanelerle bu proje çıkmaz bir hal aldı. Biz bunu bataklıktan kurtarıp hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Öte yandan ulaşım alanında yapmak istediğimiz bir diğer hizmet ise yeni tramvay hatları olacaktır. Adnan Menderes Bulvarı başta olmak üzere Tarsus ve Anamur'da daha çok turistik amaçlı olmak üzere yeni tramvay hatları inşa edeceğiz" diye konuştu.

"KANALİZE DEĞİL, AKILLI KAVŞAKLAR"

Soydan, uygulaması sıkıntılı kanalize kavşak yerine, daha kabul görmüş ve başarılı örnekleri olan 'Akıllı Kavşak Modeli'ni kazandıracaklarının altını çizerek, "Bir diğer projemiz akıllı sinyalizasyon sistemleri. Hala ulaşım problemleri içerisinden maalesef çıkamıyoruz, mevcut yönetim kanalize kavşak adlı bir kavşak sistemi kullanıyor. Dünyadaki tüm model ve modern kentler ise akıllı sinyalizasyon sistemlerinin konforundan faydalanıyor. Göreve gelir gelmez İlk yapacağımız işlerden birisi tüm kavşaklarımızı geliştirilmiş ve zenginleştirilmiş bu modelle tanıştırmak olacaktır. Birde Yenişehir ilçemiz, bütün trafiğin yükünü 2 ve 3 çevre yolu çekmektedir. Bu projemiz de 4 çevre yolunu viyadük ile uzatarak Yenişehri Toroslara bağlayıp kuzeyde yeni bir doğu batı aksı oluşturarak böylece çevre yolu başta olmak üzere diye diğer ana arterlerin trafik yükünü hafifleteceğiz" dedi.

"GÖREVE GELİR GELMEZ SU FİYATLARINI İNDİRECEĞİZ"

Sosyal projeleri önemsediklerini ve bu yönde de projeler yaptıklarını da anlatan Soydan, emekli ve dar gelirli vatandaşlar ile Mersin halkına indirimli su müjdesini de yineledi. Mersin'in tarım ile öne çıktığını ve bu sektörün olmazsa olmazları olduğunun altını çizen Soydan, üreticinin maliyetlerini düşürecek projeler yaptıklarını, Tarım AŞ ile bunu yakından takip edeceklerini anlattı.

Dirençli kentin önemini her yerde söylediklerini belirten Soydan, "Akdeniz ile Silifke İlçe Belediyelerimizin hayata geçirdiği konut projeleri var. Bizde yeni konut projeleri ile vatandaşımızı rahatlatacağız. Yine olası bir afet durumunda halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar kuracağız" şeklinde konuştu.

TARSUS FUAR VE KONGRE MERKEZİ YAPILACAK

Mersin'in bir diğer önemli konusu olan limanı ve lojistiğine de dikkat çeken Soydan, "Lojistik kent ile bağlantılı transferi sağlayarak hizmet verecek bir lojistik tesis yapacağız. Tarsus Fuar ve Kongre Merkezini hayata geçireceğiz. Çukurova Uluslararası Havalimanının açılması ile birlikte oluşacak ticari ve turistik trafiğin keşif noktasında ekonomik bir cazibe merkezi oluşturmak için içerisinde konaklama, kongre ve fuar merkezleri bulunan modern ve uluslararası çok amaçlı bir tesisi inşa edeceğiz" diye konuştu.

ÜCRETSİZ 5 YILDIZLI HALK PLAJLARI VE TURİZM PROJELERİMİZ

Turizm ve Gastronomi projelerine ayrı başlık açan Soydan, "Tarihiyle, turizminde Türkiye'yi bırakın dünyada parmakla gösterilebilecek bir şehir Mersin. Rekreasyon projemizle dünyanın 8. harikası olan Aynalı Göl Mağaramızın ulusal ve uluslararası alanda tanımlılığını arttırarak yapacağımız projelerimizde yalnızca Mersinimizin değil Türkiye'nin en önemli kenti olacak. Mersin'imiz için önemli bir değere sahip olan Lamos Kanyonu Rekreasyon Alanı ile bölgemize turizmi geliştirme adına rafting, olta balıkçılığı, Kaya tırmanışı, Trekking gibi spor alanları ve güvenilir çevre kamp yerleri hep birlikte oluşturacağız. Tarihi noktalar ve Yörük Göç Yollarını görmemizi sağlayan, zaman ve mekanda yolculuk yapabileceğimiz, dinlenme tesislerini de içinde barındıran kültür rotaları oluşturacağız. Bu önemli lokasyonlarda barkod okumalı bilgilendirmelerin de yapıldığı, akıllı cihazların rotaları takip edebildiği projemizi kazandıracağız" dedi.

GASTRONOMİ ŞEHRİ MERSİN

Soydan, "Şehrimizin hakikaten marka değerlerleri var. Türkiye'ye ve dünyaya tanıtan birçok gastronomi alanında iş yapan işletmemizi ziyaret ettik ve Hakikaten talepler de oldu. Lütfen bizim işletmemize de gelin, diye. Hep birlikte Mersin şehrimizi marka değeri yapmak adına zengin mutfak kültürü ve gastronomik miraslarıyla Mersinimizi buluşturacağız. Mersin'in ilçeleri ile birlikte kalkınacağı ve her ilçesi için ayrı ayrı projelerimiz var. Serdar Soydan'ın açıkladığı 100 projesi, salonu dolduran binlerce vatandaş tarafından büyük alkış aldı.