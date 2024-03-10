Cumhur İttifakı İzmir adayı Dağ: İzmir’imizin kronik sorunlarının çözüleceği günler yakındır

İzmir'in kronik sorunlarının çözüleceği günlerin yakın olduğunu söyleyen Dağ, "Bugün artık İzmir'in ihtiyacı olan, İzmir'e 22 yıldır nice hizmetler kazandırmış merkezi yönetimle uyum içerisinde çalışacak bir İzmir Büyükşehir Belediyesidir. Çünkü, biz İzmir'in potansiyelinin farkındayız. Çünkü biz İzmir'in zenginliğinin bilincindeyiz. Çünkü biz İzmirlinin daha yaşanabilir bir İzmir'i hak ettiğine inanıyoruz. İnanıyoruz ki İzmir'imizin kronik sorunlarının çözüleceği günler, gerçek belediyecilik ile yakındır." diye konuştu.

"Eşsiz İzmir Vizyonu" çerçevesinde projelerini halka açıkladıklarını kaydeden Dağ, ulaşımda, çevre ve şehircilikte, kentsel dönüşümde, altyapıda, gençlikte ve eğitimde İzmir'in gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaklarını ifade etti.