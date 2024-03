Soğanlı Millet Bahçesi açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde inşa edilen Soğanlı Millet Bahçesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, şehirleri taş ve topraktan yapılar olarak görmediklerini söyledi. Özhaseki, herkesin şehirlerine sahip çıkması gerektiğini anlatarak, "Yeni bir belediyecilik anlayışı çıktı. 30 senedir bu işin içerisinde olan bir kardeşiniz olarak net söylüyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. Koca koca, milyonlarca nüfus olan şehirlerde ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partili arkadaşların hiçbirinin biraz önceki anlattığım gibi bir belediyecilik anlayışı ne yazık ki üzülerek söylüyorum yok. Hizmet tarafında yoklar. Temel atmama törenlerinde varlar. Hatta işe takoz olmakta varlar" değerlendirmesini yaptı.TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da Bursa'ya konforu artıracak önemli bir eser kazandırıldığını belirtti. Yeşilin Bursa için önemine işaret eden Varank, şunları kaydetti: "Bizim tek bir bildiğimiz iş var, o da çalışmak. Biz taş üstüne taş nasıl koyabiliriz, bunun derdinde olan bir siyasi hareketiz. Bizim için en büyük rütbe vatandaşlarımızın bize söyleyeceği 'Allah razı olsun' cümlesi. Biz bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan öğrendik. Aynı anlayışla inşallah yolumuza devam etmek istiyoruz. Alinur Başkan'a rakip olabilecek kimse yok." Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katılımcılara hitap etmesinin ardından kurdele kesilerek, Soğanlı Millet Bahçesi'nin açılışı gerçekleştirildi.Bursa'da, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı Anahtar Teslim Töreni ile Yiğitler, Arabayatağı, Karapınar, 1050 Konutlu Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne de katılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada da Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, milletçe dayanışma örneği sergilendiğine dikkat çekti. Özellikle Marmara Bölgesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini söyleyen Bakan Özhaseki, "Marmara bizim göz bebeğimiz. İstanbul, Bursa bizim can damarımız. Türkiye ekonomisi burada dönüyor. Yüzde 50'si neredeyse değerlerin, tek tek rakam vermek istemiyorum. 20 milyon insan yaşıyor. Böyle bir bölgede, bizim gece gündüz demeden bu kentsel dönüşüm işini başarmamız lazım. Çünkü kadim şehirlerimiz var. Özellikle 2000'den önce yapılmış olan konutlarımızın hepsi risk altında. 2 statüye tam uygun olarak yapılsa bile risk altında. Peki ne yapmamız lazım? Dünyada bir tek yolu var bu işin, kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümden başka çaresi yok bu işin. Bir an önce bizim dönüşüme başlamamız icap ediyor" dedi.