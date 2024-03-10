Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 10.3.2024 11:27 Son Güncelleme: 10.3.2024 11:28

SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı , Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı teröristin ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB’den PKK’ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 11 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi
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