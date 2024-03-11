31 Mart’ta İBB başkanı’na ‘tam ileri, yolun açık olsun’ diyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Bakırköy Sahil-Bahçelievler- Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti:Metro seferberliğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. 2 hafta önce de Sirkeci Kazlıçeşme hattını devreye aldık. Bu hattı tarihi kimliğine uygun şekilde tekrar ayağa kaldırdık. Bu proje ile İstanbul turizm, spor, bisiklet imkanları ile kültürel değere sahip oldu. İstanbul'un trafik sorununu hafifletmeyi görev biliyoruz. Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul.5 yıl bitti, 5 yıl. İBB acaba kaç metro yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Metrobüsü İstanbul'a kazandıran AK Parti belediyeciliği. Bütün metro hatlarını yapan yine bizim belediyelerimiz. Rahmetli Kadir beyin yaptıklarına sahip çıkıyor, bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Kadir bey ile devam eden ve ondan sonra devam eden Mevlüt bey ile devam eden süreç. Bizden sonra hiçbir şey yok. Çam ve Sakura Hastanesi'nin yolunu yapmadı. O yolu biz yaptık. Ya ne işe yarıyorsun, şunu da ben yaptım de.Metronun adımı atılıyor, geliyor ona dolgu atıyor. Sen busun ya dürüst ol dürüst. İstanbul'u fetret döneminden kurtarmak için önümüzde fırsat var. 31 Mart akşamı İstanbul bu yalana, dolana, talana prim vermeyecek, yolun açık olsun diyecek. Bu duvarlardaki tam ileri diyor ya, şimdi ona tam ileri yolun açık olsun demek lazım.Bugünkü açılışımızla birlikte İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğunu 348 kilometreye çıkarıyoruz. Yapım aşamasındaki 2 metro hattımız daha var. biri 31.5 km, diğeri 4.5 km'lik bu projelerimizi tamamlayıp şehrimize sunacağız.Yenihatla s Kayaşehir- Bakırköy Sahili arası 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi -İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 30 dakika oldu.Başkan Erdoğan'la birlikte törene katılan vatandaşları selamlayan Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Metro gitmeyen ilçemiz kalmayacak. Her iki yakaya metro hatlarıyla, yapacağımız tünellerle, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs hatlarıyla İstanbulluları hem yalanlardan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız" dedi.İstanbul bizim için aşktır, tutkudur. Türkiye'nin en büyük hazinesidir. İstanbul'a eser kazandırmak bizim için şereftir, onurdur, bahtiyarlıktır. Biz bu şehri fiziki güzelliği ile değil, tarihi ile kültürü ile, insanı ile de seviyoruz. O eşsiz manevi atmosferine de sevdalıyız.İstanbul'un en büyük sorunu ulaşım. Trafik sorundan öte zulüm haline geldi. Trafik sıkışıklığı günün her saatinde sıradan hale geldi. Vakti zamanında CHP'nin takoz siyasetine rağmen Avrasya Tüneli'ni Marmaray'ı, Kuzey Marmara'yı, Yavuz Sultan Selim'i yapmasak bugün durum daha kötü olurdu.