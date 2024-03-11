İİKV’den, Cumhur İttifakı’na tam destek

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin talebeleri tarafından kurulan İstanbul İlim ve Kültür Vakfı (İİKV), 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını açıkladı. Vakıf, AK Parti'nin Ayasofya'yı ibadete açtığını, vesayet sisteminin ortadan kaldırdığını, başörtüsünü kurumlarda serbest bıraktığını, Risale-i Nurların Diyanet tarafından neşredildiğini ifade etti. AK Parti'nin Türkiye'nin maddi bakımdan imarını, savunma sanayiinin inkişafını, büyük kalkınma hamleleri yaptığını ifade ederek "Türkiye, bağımsız hareket kabiliyeti kazandı. Ülke dünya siyasetinde etkin söz sahibi oldu. AK Parti ve onun lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın göstereceği adayları şimdiye kadar olduğu gibi bu seçimde de bütün kardeş kuruluşlarımızla destekleyeceğimizi ifade ediyoruz" dedi.