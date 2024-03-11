İstanbulluları güvenli yuvalarına kavuşturacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum dün Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 3 blok ve 73 dairenin anahtar teslim törenine katıldı. Mevcut İBB yönetiminin verdiği 100 bin konut vaadinin 5 binini bile yapamadığını kaydeden Kurum, kendilerinin sadece Üsküdar'da 15 bin bağımsız bölümde kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Türkiye'nin en büyük bütçesiyle 5 yılda İstanbul'a sadece 5 bin konut yapan bir başkanın sokağa çıkmaması gerektiğini söyleyen Kurum, şöyle devam etti: "Ama yüzü kızarmıyor. Sempozyum var, kentsel dönüşüm yok. Reklam var, kentsel dönüşüm yok. Konser, eğlence var, kentsel dönüşüm yok. Ortada deprem gerçeği var başkan yok, plan yok, proje yok, hazırlık yok. 1 Nisan'da kentsel dönüşüme milletimizle beraber bundan önce nasıl yaptıysak başlayacağız. 650 bin konut projemizi gereksiz görenlere rağmen İstanbullu hemşehrilerimizi yeni ve güvenli yuvalarına biz kavuşturacağız. Biz hep eserden, hep hizmetten yana olduk. Bizim 1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak."Kurum, İstanbul'un trafik çilesinin çözülmemesinin en büyük sebebinin ilgisizlik ve ihmalkarlık olduğunu da kaydetti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada, farklı yerlerde kendilerine laf yetiştirmeye çalıştığını vurgulayan Kurum, "Bu yalancı başkan artık bizim dil sürçmelerimizden medet umuyor. Bir de çıkıp 'Murat Kurum İstanbul'un sorunlarını çözemez' diyebiliyor mu? 'Murat Kurum, İstanbul'u depreme dayanıklı hale getiremez' diyebiliyor mu? 'Murat Kurum, İstanbul'un trafik sorununu çözemez' diyebiliyor mu? Hiçbiri 'Murat Kurum, İstanbul'a hak ettiği ve özlediği hizmetleri veremeyecek' diyebiliyor mu? Diyemiyor, diyemeyecek de. Bu kardeşiniz, 1 Nisan itibariyle verdiği sözleri tutacak, İstanbul'un bütün sorunlarını teker teker çözecek" diye konuştu.Hemşehrilerinin canının İBByönetiminin umurundaolmadığınıkaydedenMurat Kurum, "31Mart'ta artık bukötü gidişata 'dur'diyeceğiz" dedi.Esenyurt'taki mitingde de vatandaşlarla bir araya gelen Murat Kurum, İmamoğlu'nun yalan söylemediği tek bir günün olmadığını, her güne bir yalan sığdırdığını ifade etti. Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yok efendim 'Rakibimin dili sürçtü, ayak, baret' dedi, şöyle oldu, böyle oldu... Yahu sen bareti, çizmeyi ne bilirsin? Baret, eser yaparken, yangında, depremde, selde milletine hizmet ederken takılır. Sen afet bölgelerine değil tatil bölgelerine kaçtığın için baret nedir bilmezsin. Sen bareti anca o iş yapmadığın tabelalarda kafana takarsın, onlarla poz verirsin. Sen bareti görünce o tatilde 'Acaba bununla kayılır mı?' diye üstüne binersin. Sen ne anlarsın işten, hizmetten. Baret senin gibi algıcıların değil eser yapanların işidir. 1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak, İstanbulluların canı da malı da bize emanet olacak. Deprem başta olmak üzere İstanbul'umuzu tüm doğal afetlere karşı koruyacağız. İstanbul'umuzu hep birlikte dirençli hale getireceğiz."