Kandil’den cezaevlerine kaos talimatı

Antalya Yüksek Güvenlik Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü PKK'lı teröristlerle görüşe giden avukat Şüheda Ronahi Çiftçi, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi hükümlü Tufan Beyhan'a Kandil talimatlarını iletirken gardiyanların dikkati sayesinde yakalandı. Gardiyanlar, avukatın açık görüş bölümünde görüştüğü hükümlü Beyhan'ın sağ eline temasta bulunduğunu, hükümlünün de sağ elini beline götürdüğünü fark etti. Üstü aranan hükümlünün pantolonunun cep kısmında farklı bir göz daha olduğu, göze gizlenmiş küp şeker boyutunda mikro not tespit edildi. Bunun üzerine avukatın görüştüğü diğer PKK'lı Kemal Demirbaş'ın tek kişilik koğuşunda da arama yapıldı, bu hükümlüde de aynı mikro not bulundu.Ele geçirilen dokümanlar Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Kriminal Başkanlığı'na gönderilerek deşifre edilmesi sağlandı. Notların çok ince yapıdaki pelür kağıda, lazer özellikli bir yazıcıyla yazdırıldığı, üzerinde el yazısıyla "ANTALYA Y.G" yazdığı, 16 sayfalık notların katlanarak küp şeker boyutuna getirildiği öğrenildi.Sözde PKK zindan komitesi tarafından "Değerli yoldaşlar" başlığıyla yazılan notlarda, Cumhur İttifakı'na karşı PKK'nın önemsediği bir seçimin daha yaklaştığı, cezaevindeki örgüt üyelerine de görevler düştüğü belirterek 'açlık grevi' talimatı verildiği görüldü. Notlarda terörist elebaşı Öcalan'ın cezaevi koşullarıyla ilgili konular ve örgütsel manifesto olduğu, ikinci metinde ise cezaevindeki örgüt üyelerine 27 Kasım-15 Şubat arasında eylem yapmaları talimatı verildiği belirlendi.Ele geçirilen notların ardından cezaevlerindeki incelemelerde Kandil'in talimatı doğrultusunda Antalya'da tutuklu ve hükümlü 80 örgüt üyesinin açlık grevi yaptığı, talimata uygun şekilde dilekçe ve İmralı Cezaevi'ne sevk talep ettikleri ortaya çıktı. Terör örgütünün cezaevi iç ve dış yapılanması olarak ikiye ayrıldığı, cezaevi iç yapılanmasında yürütülecek faaliyetlerin koordine ve süreci örgüt tarafından dış yapılanmada faaliyet yürüten kişiler tarafından aktarıldığı belirlendi. Gözaltına alınan avukat Çiftçi, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.