Taklitçilik peşinde koşmaktan kendi yürüyüşlerini şaşırdılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir Gündoğdu Meydanı'nı dolduran 100 bin vatandaşa seçim mitinginde hitap etti:Kibirlerinin üstünü taklitçilikle kapatmaya çalışıyorlar. Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış. Bu şaşkınlar herkese ayar vermeye, herkesi kendilerine tabii etmeye çalışıyorlar. Daha bugünden böylesine havaya girenlerin yarın milletin başına neler açacaklarını düşünebiliyor musunuz? Ülke bunların eline kalsa hangi facialarla karşılaşacağını mayıs ayından beri görüyoruz.Biz bu ülkenin önüne Türkiye Yüzyılı gibi bir vizyon koyduk. Rotamızı Türkiye Yüzyılı'na çevirdik. Amacımız Türkiye'nin tüm zenginlikleriyle dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer almasıdır. Üstesinden gelebilecek sorunlar sizi yanıltmasın. Programlarımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Cumhurbaşkanıyla, kabinesiyle, belediyeleriyle milletimizin hizmetkarı olarak yolumuza devam ediyoruz.Biz de kibir olmaz hatalarımızı düzeltelim. Bizde eser olur, hizmet olur, mücadele olur, tamamlama, düzeltme olur. Biz kendimize işte bu kadar güveniyoruz. Bütün bunlara rağmen hale korku siyasetiyle iradenize ipotek koymaya çalışanlar varsa sizin bu hassasiyetinizi istismar etmek içindir.İzmir bir asır önce düşmandan kurtuldu ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından kurtulamadı. İzmir ihmallerin pençesinden hep yerinde saydı. Bu şehir hak ettiğinden, yerel yönetimler açısından maalesef çok azını aldı. Sizleri Meclis'te ve belediyelerde temsil etsin diye yetki verdiğiniz kişiler soruyorum ne yaptı? İzmirlinin can düşmanı olarak gördüğü terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Kendi içlerinde çıkar kavgasına tutuştular. Pazarlıklarla Meclis'e taşıdıkları kişiler soruyorum, şimdi nerede? İzmir'in yatırım eksikliklerini en kısa zamanda tamamlayarak şehrimizin kayıp yıllarını telafi etmek istiyoruz.Tuğla üstüne tuğla koydukları bir hayırlı işlerini göremedik. Şu Körfez'in çektiği nedir? Şu pisliği görüyorsunuz. İzmir buna mahkum mu? İzmir gibi bir şehir buna layık mı?Milletimiz her alanda değişime ayak uydurdu. Sadece bu sürecin dışında muhalefet kaldı. Onu değiştiremedik. Dün de kendisini milletin üstünde görüyor ve tepeden bakıyorlardı. Yüzlerine Atatürk maskesi takıp yan gelip yattılar.Gündoğdu Meydanı bugün bizi yine yanıltmadı. Emniyetten katılım sayısını istedim, 100 bin. Durmak yok, yola devam. 31 Mart pazar akşamı inşallah hep birlikte bu müjdeyi yaşayacağız. İzmir'in kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz. Belediyecilik zaten bizim işimiz. 31 yıldır tek başımıza iktidarız. Hiç kimsenin yaşam tarzına karışmadığımızı artık herhalde herkes görümüştür. Başka bir niyetimiz olsa zaten ortaya çıkardı, milletim bizi buralarda bırakmazdı. Amacımız insanımızın huzur ve refah seviyesini yükseltmek olduğunu herkes anladı.CHP'nin 'demlendiği' müttefikleriyle ilişkisinde şeffaflık var mı? Yok. CHP'nin sırtından belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz? Yok. Böyle siyaset olur mu? İzmir ve diğer şehirlerimizdeki CHP seçmenlerine bu yapılan reva mı? Güya bir genel başkan var. Ama varlığı-yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen giden posta koyuyor. Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle Özgür efendiye bazı tavsiyelerde bulunabiliriz.ÖZGÜR EFENDİ 'MAZLUM' KARAKTERİNE DÖNDÜ: Özgür Efendi Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her kafası bozulan kendisine tekme tokat dalıyor. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür Efendi'den rol çalıyor. Bay Kemal'in ahı tuttu. İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlayan küçük enişte karakteri var. Zaten yarım gün mesai yapıyor. CHP genel merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti bir yere kadar işe yarayabilir ama milletin irfanına çarpıp darmadağın olur.Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan ramazan ayının İslam alemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun" mesajını paylaştı. Öte yandan Erdoğan bu akşam ramazan ayının ilk iftarın ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve devlet protokolü ile birlikte yapacak. Fatma GÖKSU/ANKARA