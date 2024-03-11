Türk Emniyet teşkilatı’nın ‘Çelik bileği’ kapılarını SABAH’a açtı emniyet terör örgütlerinin röntgenini çekecek

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karadeniz, Türk emniyet teşkilatının 'çelik bileği' olarak bilinen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekât Başkanlığı'nın dünya genelinde 12 ülkede 22 noktada görev yaptığını anlattı. Suriye'deki Azez, Afrin, Tel Abyadve Öncüpınar gibi farklı bölgelerde bin 200 Özel Harekat polisinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte görev aldığını belirten Karadeniz, "Suriye sahasında birliklerimizi 'Alay' seviyesinden 'Tugay' seviyesine çıkaracağız.Silahlı Kuvvetlerimizin talebi olduğu takdirde üst rütbelilerin emir komutasında daha disiplinli, daha hızlı hareket edebilen, ateş gücü daha yüksek bir yapıyı bu yıl içerisinde kavuşturacağız. Personellerimiz uç mevzilerde karşı taraftaki örgütsel yapının takibini, sızmaları, oradan gelebilecek olan saldırıları bertaraf etmek içi gece gündüz görevlerini icra ediyorlar" dedi.Çankırı'da "Terörizmle Mücadele Merkezi" kurmayı planladıklarını açıklayan Karadeniz, "Milli İstihbarat Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne İstihbarat Başkanlığı ve Terörler Mücadele Daire Başkanlığı'nın desteğini alarak dünyada birkaç ülkede bulunan merkezin kurulması halinde terör örgütlerine yönelik detaylı çalışma yapmayı planlıyoruz.Türkiye'nin içerisinde ve sınır ötesinde bulunan başta terör örgütleri olmak üzere organize suç örgütleri ve uyuşturucu kartellerini analiz ederek arşiv oluşturacağız. Terör ve suç örgütlerinin özellikle operasyonel yapıları, kullandıkları silahlar, çatışma saatleri, çatışma teknikleri, nasıl eğittikleri vb. konular ele alınacak. Böylelikle Özel Harekat Polislerimiz, düzenlenen operasyonlar öncesi sürprizle karşılaşmadan ona göre önlemlerini almış olacak" ifadelerini kullandı.