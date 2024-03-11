Yuntdağı’ndan Dem’lenenlere oy çıkmaz

Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, seçim çalışmaları kapsamında yoğun mesaisine devam ediyor. Çerçi, haftasonu Yuntdağı'nın kırsal mahallerinden Pınarköy, Süngüllü, Örselli ve Yuntdağyenice'yi ziyaret ederek vatandaşlarla biraraya geldi. Çerçi'nin ziyaretlerine AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, belediye meclis üyesi adayları ile partililer eşlik etti. Pınarköy Mahallesi'nde düzenlenen hayır yemeğine katılan Mehmet Çerçi, ardından Süngüllü, Örselli, Yuntdağyenice mahallelerinde vatandaşlarla biraraya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretlerde vatandaşlar 'Yaparsa Çerçi Yapar' diyerek yerel seçimlerde Dr. Mehmet Çerçi'ye desteklerinin tam olduğunu dile getirdi.

Ziyaretlerde Yuntdağyenice Muhtarı Mustafa Uslu, Çerçi'nin 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde Yuntdağı mahallelerinin önemli hizmetler gördüğünün altını çizerek, "10 yıllık süreçte Yuntdağı mahallelerinde önemli bir değişim yaşandı. Bunun mimarı Sayın Başkanımız Mehmet Çerçi'dir. Bu hizmetlerin devam edebilmesi için Mehmet Çerçi'ye ustalık döneminde de destek vereceğiz" diye konuştu.

"BİZ ESER SİYASETİ YAPIYORUZ"

Gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde vatandaşlara seslenen Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi ise geçen 10 yıllık süreç içerisinde Yuntdağı bölgesinde önemli hizmetler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Çerçi yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Yuntdağı halkımızın destekleriyle 10 yıllık süreçte bu bölgede pek çok projeyi hayata geçirdik. Yaptığımız hizmetlerde Yunusemre'yi ve Yuntdağı'nı tüm Türkiye tanıdı. Mahallelerimizdeki üreticilerimize desteğin yanı sıra, fidan dağıtımı ve aşılama çalışmaları yaptık. Ova yollarımızı açtık, mahallelerimize baştan sona parke taşı döşedik. Bir taraftan düğün salonlarımızı kazandırırken, bir taraftan ise futbol sahası ile çocuklarımız için yeni oyun grupları yaptık. Elbette ki hala eksiklerimiz olabilir. Ancak hizmetlerimiz devam edecek. Yuntdağı bölgemize ne yapsak azdır. Yuntdağı'na bir vefa borcumuz var. Her zaman şunu söylüyoruz. Biz eser siyaseti yapıyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bu makamlar geçici. Önemli olan geride gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmak."

"YUNTDAĞI'NDAN DEM'LENENLERE OY ÇIKMAZ"

Konuşmasında, Yuntdağı bölgesindeki halkın karanının net olduğunu gördüğünü dile getiren Çerçi sözlerine şöyle devam etti: "Seçim çalışmaları süresi boyunca Yuntdağı bölgesinde yaptığımız mahalle ziyaretlerinde halkımızın kararının Cumhur İttifakı'ndan yana olduğunu gördük. Çünkü biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Yaptığımız eserlerimizle gönülleri fethediyoruz. Bu seçim sürecinde görüyoruz ki birbirleriyle demlenenler var. Ama şunu görüyoruz ki Yuntdağı'dan birbiriyle DEM'lenenlere oy çıkmaz. Yuntdağı halkımız sandığa gittiğinde mührünü ona göre vuracak ve aramıza fitne sokmak isteyenlere asla müsaade etmeyecek."

ORTAKÖY'DE GENÇLERLE BİRARAYA GELDİ

Cumhur İttifakı'nın Yunusemre Adayı Çerçi, mahalle ziyaretlerinin ardından Ortaköy Mesir Alanı'nda piknik yapan vatandaşları ziyaret etti. Çerçi ardından Ortaköy Mahallesi Düğün Salonu ve Sosyal Tesisinde Yuntdağı bölgesindeki mahallelerin gençleriyle biraraya gelerek taleplerini dinledi. AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz'ında yer aldığı programda gençlere yönelik konuşma yapan Çerçi, "Türkiye Yüzyılı'nı bizler gençlerimizle birlikte kuracağız. Bizler irfan ve vicdan medeniyetinin çocuklarıyız. Görevimiz, bu irfanı gelecek nesillerimize aktarmak. Batı rüzgarından kurtulup Yeni Türkiye Yüzyılını gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Yunusemre Belediyesi olarak gençlerimize sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz." Çerçi konuşmasının ardından gençlerin taleplerini dinleyerek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.