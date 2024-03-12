Amasya’dan Uganda’ya uzanan iftar sofrası

Kıtlık ve kuraklığın pençesinde bulunan Afrika ülkesi Uganda'ya iyilik götürmek için harekete geçen İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, 13 saatlik hava ve 5 saatlik kara yolculuğu sonrası Uganda'nın Iganga kırsal bölgesindeki köyüne ulaştı.

Amasya'dan Uganda'ya Gönül köprüsü kuran İyilik Hareketi Derneği Kurucusu Kasım Alper Özdemir ve gönüllü gençler, Afrika ülkesi Uganda'nn kırsal köyünde 15 gün boyunca İftar sofrası kuracak.

İyilik Hareketi Derneği Başkanı Özdemir, 15 gün boyunca Uganda kırsalında iftar yemekleri ve çeşitli yardım paketleri dağıtacaklarını belirterek, "Emeği geçen gönüllülerimize teşekkür ederim. Benim yıllardır hayalini kurduğum bir güzel rüya idi.

Burada kara kıtanın mazlum çocuklarıyla aynı sofraya oturmak benim için en büyük onur. Ramazan ayı paylaşmak ve sevgi ayı. O yüzden her daim gönül köprüsü kurduğumuz ve birçok hizmet ettiğimiz bu bölgeye bu sefer kendim de gelmek istedim. İyilik Hareketi uzun yıllardır sevgiyi paylaşmaya devam edecek ve biz de elimizden geldiğince bu mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.