Haberler Gündem Haberleri CHP'nin ortağı DEM Parti'den SİHA hazımsızlığı: Ülkenin ihtiyacı yok
Giriş Tarihi: 12.3.2024 12:02 Son Güncelleme: 12.3.2024 12:24

CHP'nin ortağı DEM Parti'den SİHA hazımsızlığı: Ülkenin ihtiyacı yok

CHP'nin 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak yaptığı DEM Parti, terör örgütü PKK'ya ağır darbe indiren SİHA'larla ilgili hazımsızlığını bir kez daha açık etti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Bu ülkenin İHA'lara, SİHA'lara ihtiyacı yok.' dedi.

CHP’nin ortağı DEM Parti’den SİHA hazımsızlığı: Ülkenin ihtiyacı yok

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bitlis ve Muş'ta partisinin düzenlediği Halk Buluşması etkinliklerine katıldı. Seçim çalışmaları kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine gelen Bakırhan, beraberindeki partililerle Seçim Koordinasyon Merkezi'ne kadar yürüdü.

Burada toplanan kalabalığa seslenen Bakırhan, SİHA'ları hedef alan bir konuşma yaptı.

"BU ÜLKENİN SİHA'LARA İHTİYACI YOK"

DEM Partili Tuncer Bakırhan konuşmasında, "Bu ülkenin İHA'lara, SİHA'lara ihtiyacı yok." ifadelerini kullandı.

Bakırhan, yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi:

"Tanka topa para var, İHA'lara SİHA'lara var, Rojava'da halkın üzerine yağan bombaya para var ama emekliye para yok. Bu halkın tanka-topa ihtiyacı yok, onurlu bir iş, aş ve onurlu bir barışa ihtiyacı var."

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'nin ortağı DEM Parti'den SİHA hazımsızlığı: Ülkenin ihtiyacı yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA