Gaf söylemi Kurum’a yaradı

CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile trol ordularının "algı operasyonu" ters tepti. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un yükselişini önlemek için "acemi aday, gaf yaptı" şeklindeki karalama kampanyaları Kurum'un işine yaradı. Kurum'un tanınılırlığı kısa süre içinde yüzde 80'leri buldu. AK Parti kurmayları, "Çok konuşuluyor olmak bir süre sonra avantaja dönüşebiliyor. Söylenenler olumsuz bile olsa konuşulan kişiye artı puan yazıyor. İletişim tekniği açısından bakarsanız eleştirdikçe tanınmayan kişiyi veya partiyi tanınır hale getiriyorsunuz" dediler.