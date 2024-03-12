İstiklal Marşımız 103 yaşında

SEBİLÜRREŞAD KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'Nİ BAŞKAN ERDOĞAN AÇACAK

Bugün, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıldönümü. Türkiye'nin milli marşı 103 yıl önce bugün 250 bin düşman askerinin işgalci olarak Anadolu'da bulunduğu bir zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen tarihi bir oylamayla resmen kabul edildi. 12 Mart 1921'de gerçekleşen bu önemli oylama, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olarak tarihe geçti. 1920 yılı sonlarında askerlerimizi milli heyecanla coşturacak bir milli marş yazılması için yarışma açılmıştı.Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin ricası ve Balıkesir milletvekili Hasan Basri Çantay'ın iknası sonucu Mehmet Akif Ersoy, marşı yazmaya karar verir. Mehmet Akif, herkesin sabırsızlıkla beklediği şiiri 10 gün içinde tamamlar. İstiklal Marşı, 17 Şubat 1921'de Sebilürreşad dergisinin ilk sayfasında "Kahraman Ordumuza" ithafıyla yayımlanır.1 Mart 1921'de tarihi günlerinden birini yaşayan Meclis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplanır. Genel Kurul'daki görüşmelerde İstiklal Marşı şiiri, elemeleri geçen son 6 şiirle Meclis'in seçimine sunulur. İstiklal Marşı, ilk kez dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından Meclis kürsünden okunur ve "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" dizesi milletvekillerinden yoğun alkış alır.Gazi Mustafa Kemal Paşa, Meclis'te marşı en ön sırada ve ayakta alkışlayarak dinlemiş ve marşın kabulünden sonra "Bu marş, bizim inkılabımızın ruhunu anlatır. Efendiler Türk'ün hürriyetine dokunulamaz" der. O sırada borçlu olduğu söylenen ve sırtında giyecek paltosu olmayan Mehmet Akif, yarışma ödülü olarak verilen 500 lirayı kimsesiz kadın ve çocukla- ra iş, sanat öğretme ve fakirlikle mücadele amacındaki "Dârülmesaî" adlı kuruma bağışlayarak yazdığı marş içim "O artık o milletindir. Benimle alakası kesilmiştir" demişti.stiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümünde Ankara'da, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi açılışı yapılacak. Adını İstiklal Marşı'nın ilk kez yayımlandığı Sebilürreşad dergisinden alan merkezin açılışına Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, "Bugünleri büyük bir onurla karşılıyorum her seferinde. Dedemin hayatı çok önemli. Gençlerin, o dönemi öğrenmeleri gerek. Gençlerin bunları öğrenebileceği bir merkez hazırlandı. Dergiyi 50 sene sonra yeniden hayata geçirdik. Gençlerin gelip burada vakit geçirmesini, kitap kafede kitap okumasını, Safahat okumaları yapmasını çok isterim. Tüm emelimiz gençlerin bu mirasa sahip çıkması" dedi./ANKARA