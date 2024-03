Kız öğrencilerin robot takımına ABD’de ödül

New York'ta, dünyanın en prestijli robot yarışmalarından biri olan First Robotics Competitions'a (FRC) Türkiye'yi temsilen katılan Techtolia Robotics 7748 takımı, yarışmanın en prestijli ödülünü kazanarak dünya şampiyonasına katılmayı hak etti. Tamamı kız öğrencilerden oluşan tek robot takımı olan Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi robot takımı Techtolia Robotics, "Impact Award" isimli ödülü kazandı.Jüri, rakipleriyle boy ölçüşen tek kız robot takımının, "diğer takımların örnek alabileceği bir modeli en iyi temsil etmesi, sezon boyunca oyunun zorluklarına uygun bir robot inşa etmiş olması" gibi öne çıkan özelliklerinden dolayı FRC'nin ödüle layık görülen ekipler arasında yer aldığını belirtti. Techtolia Robotics'in mentör hocalarından Emrah Akdeniz, nisan ayında Texas'ın Houston kentinde düzenlenecek First Robotics Competition Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceklerini söyledi.