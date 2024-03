Kocabaş Çayı’nda bir daha taşkın yaşanmayacak

Atatürk Kültür Merkezi'de düzenlenen proje ve meclis üyesi aday tanıtım töreninde konuşan Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "2019 yılında çıktığımız bu yolda 5 yılda gayretle Biga'mıza hizmet yolunda tüm arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen mücadeleyi gösterdik. Biga'mızı Türkiye Yüzyılında hak ettiği yere getireceğimize, en güzel çalışmaları yapabileceğimize inancımız tamdır" dedi. Biga'da yaşanan su, yol ve altyapı sorunlarının çözümünde sona gelindiğine dikkat çeken Biga Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan; "Bigalılarla buluşmalarımızda 3 büyük sorun bize iletiliyordu. Bunlardan bir tanesi su problemi idi. Hem kuyulardan gelen hem de ishale hattımızın borularını büyüterek yeniledik. Balıkkaya'daki su depomuz 1500 tonluktu, 4500 tonluk yeni bir su deposunun 104 milyon TL'lik ihalesini yaptık. Üç ay içerisinde bittiğinde Biga'da hiçbir vatandaşımızın su problemi kalmayacak. 5 yılda 300 bin metrekare yol yaptık. Yeni gelişim alanlarında 15 km yol açtık, 25 km üzerinde sadece kanalizasyon hattı döşedik. Ana arter dediğimiz hiçbir caddede sorunumuz kalmadı, şimdi arka mahallelere geçiyoruz. Kocabaş Çayı'nın ıslah çalışmalarının devamı olan Uzunsu ve Asmalı dereleri ve Yeniceköy derelerinin ihaleleri yapıldı. Uzunsu için çalışmalar geçtiğimiz sene başladı, diğerleri için ıslah çalışmaları da 2024 yılı içerisinde tamamlanacak. Bunlar tamamlandığında ilçemizde taşkın sıkıntısını bir daha yaşamayacağız" dedi.Dar ve orta gelirliler için depreme dayanıklı konut üretmek için TOKİ ile çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, Belediye ve TOKİ işbirliğinde belediyemize ait arsalarda 200'e yakın TOKİ evini önümüzdeki dönem ilçemize kazandırıyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, Biga'da eksikliği çekilen Et Entegre Tesisi projesini de açıkladı. Erdoğan, "Biga'mızın etinin markalaşma yolunu açacak, et üretimini arttıracak, bölgeye istihdam sağlayacak, laboratuvarların, kesimhanelerin olduğu Et Entegre tesisini Göktepe'ye yapacağız. Hayvan pazarımızı da buraya taşıyacağız" dedi.