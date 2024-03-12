Haberler Gündem Haberleri Özel'in "İzmir-Manisa arası 25 dakika" itirafına AK Partili İnan'dan "Keyfini çıkar" yanıtı
Giriş Tarihi: 12.3.2024 21:09 Son Güncelleme: 12.3.2024 21:37

Özel'in "İzmir-Manisa arası 25 dakika" itirafına AK Partili İnan'dan "Keyfini çıkar" yanıtı

CHP Lideri Özel'in bugünkü İzmir programında sarf ettiği Manisa-İzmir arasındaki trafik süresiyle ilgili sözlerini paylaşan AK Partili İnan "AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Sabuncubeli Tüneli sayesinde İzmir-Manisa arasını 25 dakikaya biz düşürdük. Keyfini çıkar" ifadelerini kullandı.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Özel’in İzmir-Manisa arası 25 dakika itirafına AK Partili İnan’dan Keyfini çıkar yanıtı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesaplarından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün iş dünyası ile buluşma etkinliğinde yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı.

"25 DAKİKADA BURADAYIM" İTİRAFI

Videoda CHP Lideri Özel'in "Evden çıktık, 25 dakika sonra buradaydım. Manisa'nın İzmir'e en yakın noktasında oturuyorum. Buradaki katılımcıların pek çoğu buradan ayrılıp evlerine giderken benden daha fazla zaman harcayacaklar." sözleri yer aldı.

AK PARTİLİ İNAN: YILLARDIR AYNI DUYGULARI PAYLAŞIYORDUK

Paylaşımda CHP Lideri Özel'e teşekkür eden AK Partili İnan şu ifadeleri kullandı:

Sayın Özgür Özel İzmirlilerin trafik çilesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Yıllardır biz de aynı duyguları paylaşıyorduk.

İzmir'de evden çıkıp işe gitmek saatler alırken, AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Sabuncubeli Tüneli sayesinde İzmir-Manisa arasını 25 dakikaya biz düşürdük. Keyfini çıkar

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Özel'in "İzmir-Manisa arası 25 dakika" itirafına AK Partili İnan'dan "Keyfini çıkar" yanıtı
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