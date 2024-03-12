Özel'in "İzmir-Manisa arası 25 dakika" itirafına AK Partili İnan'dan "Keyfini çıkar" yanıtı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesaplarından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün iş dünyası ile buluşma etkinliğinde yaptığı konuşmadan bir kesit paylaştı.
"25 DAKİKADA BURADAYIM" İTİRAFI
Videoda CHP Lideri Özel'in "Evden çıktık, 25 dakika sonra buradaydım. Manisa'nın İzmir'e en yakın noktasında oturuyorum. Buradaki katılımcıların pek çoğu buradan ayrılıp evlerine giderken benden daha fazla zaman harcayacaklar." sözleri yer aldı.
Tarihi İtiraf❗️— Eyyüp Kadir İnan (@eyupkadirinan) March 12, 2024
Sayın Özgür Özel İzmirlilerin trafik çilesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Yıllardır biz de aynı duyguları paylaşıyorduk.
İzmir'de evden çıkıp işe gitmek saatler alırken, AK Parti ve Cumhurbaşkanımız… pic.twitter.com/Z6hLWUipOi
AK PARTİLİ İNAN: YILLARDIR AYNI DUYGULARI PAYLAŞIYORDUK
Paylaşımda CHP Lideri Özel'e teşekkür eden AK Partili İnan şu ifadeleri kullandı:
Sayın Özgür Özel İzmirlilerin trafik çilesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Yıllardır biz de aynı duyguları paylaşıyorduk.