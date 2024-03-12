Özel'in "İzmir-Manisa arası 25 dakika" itirafına AK Partili İnan'dan "Keyfini çıkar" yanıtı

"25 DAKİKADA BURADAYIM" İTİRAFI

Videoda CHP Lideri Özel'in "Evden çıktık, 25 dakika sonra buradaydım. Manisa'nın İzmir'e en yakın noktasında oturuyorum. Buradaki katılımcıların pek çoğu buradan ayrılıp evlerine giderken benden daha fazla zaman harcayacaklar." sözleri yer aldı.

AK PARTİLİ İNAN: YILLARDIR AYNI DUYGULARI PAYLAŞIYORDUK

Paylaşımda CHP Lideri Özel'e teşekkür eden AK Partili İnan şu ifadeleri kullandı:

Sayın Özgür Özel İzmirlilerin trafik çilesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Yıllardır biz de aynı duyguları paylaşıyorduk.