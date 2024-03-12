Pençe-Kilit bölgesinde güvenlik toplantısı

Açıklamada, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı yaptığı belirtilerek, "Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde Iraklı yerel yetkililerle gerçekleştirilen toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü." denildi.