Savunma sanayimizle artık tam bağımsızız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ramazanın ilk iftarını Külliye'de şehit yakınları ve gazilerle birlikte yaptı. "Her ramazanda olduğu gibi bu yıl da ilk iftarımızı şehit yakınlarımızla yapmak istedik. Zengin bir sofrada, bu sofranın adı muhabbet sofrasıdır" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Kendilerinin her meselelerinde yanlarında olmak, gönüllerini etmek, rızalarını almak boynumuzun borcudur. Bu amaçla hem gereken kurumsal düzenlemeleri yaptık hem de onları kalbimizin en müstesna köşesinde misafir etmeyi bildik. Bugün de sınırlarımız içinde, sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde milletimizin huzuru, devletimizin bekası geleceğimizin güvencesi için vazife yürüten kardeşlerimiz var. Sayılarını milyonlarla ifade edebileceğimiz askerimize, polisimize, jandarmamıza, güvenlik korucumuza ve diğer kamu personelimize şükran borçluyuz.15 Temmuz'da gördük ki bu ülkenin erkeği ve kadınıyla genci ve yaşlısıyla her meslekten her kesimden insanıyla tamamı, yeri geldiğinde birer savaşçı kahramana dönüşebilmektedir. Tarihçiler milletlerin öne çıkan vasıflarını anlatırken bizim için asker millet tespitini yaparlar. Binlerce yıllık millet tarihimiz, 2 bin 200 yılı aşkın devlet geleneğimiz boyunca bu vasfımızı hep gösterdik. Bu vasfımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Son olarak Çanakkale'de ve Milli Mücadele'de topyekûn seferberlik anlayışıyla vatan topraklarını savunurken de aynı saikle kıyam ettik.Yakın geçmişimizde PKK'dan FETÖ'süne kadar bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele de esasen milli bir şahlanıştı. Son 21 yılda biz de eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla bu milli şahlanışın alt yapısını güçlendirdik. Savunma sanayisine yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi gerçek anlamda bağımsız bir devlet haline getirdik.Çevremizde yaşananları görüyorsunuz. Şayet siyasetiyle, ekonomisi ile savunma sanayisi ile sosyal yapısıyla güçlü bir devlet değilsiniz size her türlü zulmü reva görüyorlar. Vatan topraklarınızı korumanın ve o sınırlar içinde güvenle yaşamanın yolu her bakımdan güçlü olmaktan geçiyor.Cumhuriyetimizin ilk asrında bu konuda yaşadığımız eksiklerin bedelini geri kalmışlıkla, istikrarsızlıkla kaosla vaktimizi ve enerjimizi iç mücadelelere harcayarak ödedik. Bilhassa son 10 yılda Türkiye'yi yeniden aynı duruma düşürmek için pek çok oyun oynandı, tuzak kuruldu. Terör saldırıları ve darbe girişimleri de bunların arasındaydı. Hamdolsun milletimiz birliğine beraberliğine kardeşliğine sahip çıkarak tüm bu oyunları ve tuzakları bozdu.Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlığıyla 85 milyonun tek yürek ve tek bilek olarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkmasıyla hep yolumuza devam ettik. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğimize yeni bir ufuk açtığımız şu dönemde hala aşmamız gereken sıkıntılarımız mevcuttur. Hepsinin üstesinden de geliriz. Sahip olduğu güçlü altyapısı sayesinde ülkemiz için artık gündemindeki her meselenin çözümü sadece irade, plan ve vakit işidir.Biz bir ülkenin programlarını hayata geçebilmesi için gereken ilk şarta yani huzur ve güven iklimine, siyasi istikrara ve sosyal barışa sahibiz. Türkiye'ye diz çöktürerek ülkemize yeniden eski zayıf günlerine geri döndürmek isteyenlerin çabaları tabii ki hiç bitmeyecek. Önemli olan bizim milletçe kazanımlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmamızdır. Yaşadığımız her sınamada görüyoruz ki milletimizin bu konudaki kararı nettir kesindir. Bu arada Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da iftara ilişkin sosyal medya paylaşımında, "İlk orucumuzu şehitlerimizin değerli aileleriyle birlikte açtık. Vatanı için gözünü kırpmadan canını veren kahraman evlatlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Rabbim tüm Mehmetçiklerimizi korusun" dedi.Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun.Bir arınma ve tazelenme mevsimi, bir sevgi ve merhamet şöleni, bir rahmet ve mağfiret pınarı Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk. Bu mübarek ayın feyzi ve bereketi tüm insanlığı kuşatsın, bütün mazlum ve mağdurların gözyaşlarının dinmesine vesile olsun. Milletimizin ve tüm İslam âleminin ramazan ayını tebrik ediyorum.