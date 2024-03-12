TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'nın, Gazi Meclisimiz tarafından 'milli marş' olarak kabul edilişinin 103'üncü yıl dönümünü coşkuyla idrak ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizin en güçlü ifadelerinden biri olan İstiklal Marşı, Hakk'a inanan bir milletin, tüm dünyaya örnek olan bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin mısralara dökülmüş halidir. Vatan, istiklal ve hürriyet aşkını bizlere miras bırakan Mehmet Akif Ersoy'u ve Milli Mücadele kahramanlarını bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum."