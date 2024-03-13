17 yaşındaki Yusuf cinayete kurban gitti

Olay, saat 23.00 sıralarında Buca Barış Mahallesi 299 sokakta meydana geldi. İddiaya göre evinin önde kaldırımda bulunan Yusuf Demir'e, sokaktan geçen otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Demir başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, otomobilde bulunan kişi ya da kişiler hızla olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri yerde yatan Demir'in yanına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verildi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Demir, yakınları tarafından özel otomobille Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demir'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı, çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yusuf Demir'in saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, H.T., Ö.T. ve H.B.T. adında 3 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi de saldırıdan kısa süre sonra yakaladı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.