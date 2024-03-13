3.7 kilo uyuşturucuyla yakaladılar

Bayrampaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı Yahya Kemal Caddesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. K.E. ve M.B.O. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda üç kilo 700 gram Marihuana maddesi, iki ruhsatsız tabanca, dört şarjör, 46 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen altı bin 300 euro ile 40 bin lira nakit para ele geçirildi. M.B.O. adlı şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. K.E. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.