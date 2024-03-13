Altınok: Ankara’yı bilgi, teknoloji, Bilişim Vadileri ile donatacağız

Altınok, TÜBİTAK ve Mamak Belediyesinin işbirliğinde hayata geçirilen "Mamak Bilim Merkezi"nin açılış törenine katıldı.
Altınok, Mamak Bilim Merkezinin yapımında emeği olan, tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Teknolojiye sahip olan milletler, devletler yirmi birinci yüzyılın güçlü devletleri, güçlü milletleri ve refah toplumu olacaklar. Dünyaya baktığımız zaman otuz yılda dünyada çok şey değişti. Ne değişti dünyada artık bilgi ve teknolojiye sahip olan devletler, milletler, ülkeler ve şirketler. Dünyanın ekonomik dengesi değişti. Değişen nedir? Değiştiren nedir? Bilgi ve teknoloji. Bir dönem petrol şirketleri silah sanayi ilaç sanayi dünyanın en güçlü şirketleri bunlardı. Şu an dünyanın en büyük şirketleri hangisidir? Bilgi, bilim ve teknoloji şirketleri. Yani bir tanesinin varlığı Apple'ın varlığı birçok savaşlarda alınmış olan petroller savaşlardan dolayı gelişmiş olan silah sanayisi ve ilaç sanayisi" diye konuştu.
GÜÇLÜ DEVLET GÜÇLÜ SAVUNMA
Güçlü devlet olmanın ve yarınlara daha güvenle bakmanın yolunun bilgi ve teknolojiye sahip olmaktan geçtiğine vurgu yapan Altınok, "Türkiye milli üretimler yapmaya başladı. Efendim ithal ediyorduk şu an ihracatını yapıyoruz. Yine İHA'larımız, SİHA'larımız. T3 Vakfına ve Bayraklar ailesine ben bir Türk milletinin ferdi olarak teşekkür ediyorum. Dünyanın ilk üçündeyiz ve dünyaya satıyoruz." sözlerini kullandı.
AŞAĞILIK KOMPLEKSİNE KAPILIYORLAR
Altınok, yapılan icraatların yanı sıra hayal satıyorsunuz diyenlere de tepki gösterek, "Biz araç üretemeyiz diyorlardı. Yani acıdır bu, aşağılık kompleksi. Avrupa üretiyor, Çin üretiyor, biz niye üretemeyelim? Şu an TOGG ilk ürettiğimiz araç olmasına rağmen en gelişmiş teknolojiyle ürettiğimiz bir araçtır. Dolayısıyla gelişen, büyüyen bir Türkiye. Gelişmemizde ve büyümemizde, savunma sanayiinde sahip olduğumuz teknoloji önemlidir. Savunma sanayinde, teknolojide, bilimde güçlü olamazsanız, güçlü devlet, güçlü millet, refah toplumu olamazsınız." cümlelerini kullandı.
ÇOCUKLARIMIZI TEKNOLOJİYE YÖNLENDİRMELİYİZ
Çocukların milli manevi değerler ve kimlikle muhafaza edilerek eğitilmesinin önemine vurgu yapan Altınok, "Bilim ve teknolojiye çocuklarımızı, gençlerimizi teşvik etmeliyiz ve imkanlar sağlamalıyız. Ankara'yı bilgi, teknoloji, bilişim vadileriyle donatacağız inşallah. Kütüphanelerle donatacağız. Spor tesisleriyle donatacağız, gençlik merkezlerimiz kreşlerimizle beraber geleceğe çocuklarımızı en iyi şekilde Rabbim nasip ederse hazırlayacağız. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır." ifadelerine yer verdi.