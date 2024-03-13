Altınok: Ankara’yı bilgi, teknoloji, Bilişim Vadileri ile donatacağız

Altınok, TÜBİTAK ve Mamak Belediyesinin işbirliğinde hayata geçirilen "Mamak Bilim Merkezi"nin açılış törenine katıldı.

Altınok, Mamak Bilim Merkezinin yapımında emeği olan, tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Teknolojiye sahip olan milletler, devletler yirmi birinci yüzyılın güçlü devletleri, güçlü milletleri ve refah toplumu olacaklar. Dünyaya baktığımız zaman otuz yılda dünyada çok şey değişti. Ne değişti dünyada artık bilgi ve teknolojiye sahip olan devletler, milletler, ülkeler ve şirketler. Dünyanın ekonomik dengesi değişti. Değişen nedir? Değiştiren nedir? Bilgi ve teknoloji. Bir dönem petrol şirketleri silah sanayi ilaç sanayi dünyanın en güçlü şirketleri bunlardı. Şu an dünyanın en büyük şirketleri hangisidir? Bilgi, bilim ve teknoloji şirketleri. Yani bir tanesinin varlığı Apple'ın varlığı birçok savaşlarda alınmış olan petroller savaşlardan dolayı gelişmiş olan silah sanayisi ve ilaç sanayisi" diye konuştu.