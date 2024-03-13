Anketlerde fark azalıyor, kaygılıyım

Yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de AK Parti'nin yükselişte olduğunu itiraf etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Soyer şunları söyledi:Aday gösterilmememle ilgili, sadece anketlerde düşük çıktığıma dair bir cümle kuruldu. Son 6 ay içinde birçok anket yaptık, hiçbirinde düşük çıkmamıştım. Niçin aday gösterilmediğimi bilmiyorum. Ben istesem de bir ortaklık söz konusu değil. Baştan beni dışarıda tutmayı ortaya koyan bir irade var. Böyle bir tablo varken birlikte yol arkadaşlığı yapmak mümkün gözükmüyor.İzmir'deki anketleri izliyorum. Aradaki farkın azaldığını görüyorum. Kaygılıyım. Birçok ilçede sıkıntı olduğuna dair duyumlar alıyorum. Genel başkan 'sorumlu benim' diyor. Eğer 1 Nisan'da ciddi kayıplar yaşanırsa o zaman herhalde söyleyecekleri ve yapacakları olacaktır. Eğer bu sorumluluğu üzerine alıyorsanız, onun sorumluluklarını yerine getirmeyi göze alıyorsunuz demektir.