Bakan Güler: Şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na (KHO) girişinin 125'inci yıl dönümü için Kara Harp Okulu'nda tören düzenlendi. Atatürk'ün geleneksel adıyla 'Mekteb-i Harbiye-i Şahane' olan Kara Harp Okulu'na girişinin yıl dönümünde gerçekleştirilen törene; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, Harbiyeli öğrenciler ve davetliler katıldı. Salona girişinde öğrencileri 'Harbiyeliler, merhaba' diyerek selamlayan Bakan Güler ile komutanların yerlerini almasının ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından törende konuşma yapan Tümgeneral Gültekin Yaralı, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda devlete ve millete bağlı subayları yetiştirmek için okulda verilen askeri eğitime ilave olarak eğitim çalışmaları yapıldığını belirtti.

YOKLAMADA; '1283' İÇİMİZDE

Törende; geleneksel olarak her yıl yapılan yoklamaya geçildi. Yoklamada numaraları okunan Kara Harp Okulu öğrencileri sırayla kalkıp 'burada' diye bağırdı. Sıra, Atatürk'ün Kara Harp Okulu'ndaki numarası '1283'e geldiğinde ise tüm Kara Harp Okulu öğrencileri ayağa kalkarak hep birlikte 'içimizde' diye bağırdı. Törende Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü ve Kara Harp Okulu öğrencileri tarafından Harbiye'den günümüze tiyatro gösterimi sergilendi. Tiyatro gösteriminin ardından, Harbiyeliler Kara Harp Okulu Marşı ve Yüzüncü Yıl Marşı'nı okudu.

'CUMHURİYETİMİZ PEK ÇOK BADİREYİ ATLATARAK BUGÜNLERE GELMİŞTİR'

Bakan Güler, konuşmasına Harbiyelileri selamlayarak ve Atatürk'ü anarak başladı. Bakan Güler, bir asır önce savaştan yeni çıkan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan genç Cumhuriyetin, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ulaşma ülküsüyle bugün hemen her alanda önemli gelişmeler kat ederek, dünyada etkin ve saygın bir konuma ulaştığını söyledi. Bakan Güler, konuşmasının devamında, "Türkiye artık, pek çok alanda ulaştığı güçlü seviye ile uluslararası arenada gıpta ile takip edilmektedir. 'Türkiye Yüzyılı' hedefleriyle başladığımız Cumhuriyetimizin ikinci asrında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve uygulamaları, en önemli yol göstericimiz olacaktır. Elbette geçtiğimiz bir asırlık süreç, ülkemiz için kolay olmamıştır. Cumhuriyetimiz pek çok badireyi atlatarak bugünlere gelmiştir. Ülkemiz hala da birçok tehdit ve tehlike ile karşı karşıyadır" dedi.

'KAHRAMAN ORDUMUZ TARİHİNİN EN ETKİN VE GÜÇLÜ SEVİYESİNE YÜKSELMİŞTİR'

Bakan Güler, Türkiye'nin savunma sanayiinde giderek güçlendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Stratejik önemi yüksek fakat bir o kadar da zorlu olan coğrafyamızda güçlü bir devlet yapısına ve güçlü bir orduya sahip olmamız zorunluluktur. Türkiye, özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen uygulamalarla güçlü bir devlet konumuna ulaşırken, kahraman ordumuz da tarihinin en etkin ve güçlü seviyesine yükselmiştir. Yerli ve milli savunma sanayimizin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer yandan her geçen gün yenilerini envanterimize kazandırdığımız yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle de şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkartmaktayız. Bu kapsamda Fırtına Obüsleri, İHA-SİHA ve TİHA'larımız, taarruz helikopterlerimiz, TCG Anadolu gemimiz ve hava savunma sistemleri gibi birçok kritik ürün, kahraman ordumuzun istifadesine sunuldu. Son olarak, ülkemizin göz bebeği olan yerli ve milli muharip uçağımız KAAN da 21 Şubat'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Artık ülkemiz, kendine ait 5'inci nesil savaş uçağını tasarlayıp üretebilen dünyanın sayılı ülkelerinden biri olarak savunma sanayiinde sınıf atlarken, daha büyük hedeflere yürümemizin yolu da açılmış oldu."

'TÜRK ASTRONOTUNUN SİZLER GİBİ BİR HARBİYELİ OLMASI DA AYRI BİR GURUR VESİLESİDİR'

Bakan Güler, Türkiye Yüzyılı hedeflerine vurgu yaparak, sadece kara, deniz ve hava platformlarında değil, siber ve uzay alanlarında da projeler başlattıklarını söyledi. Konuşmasında, Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğundaki görevini başarıyla tamamladığını aktaran Bakan Güler, "Bu uzay yolculuğu, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesinin yeni ve tarihi bir adımıdır. Bu uzay yolculuğuna çıkan ilk Türk astronotunun sizler gibi bir Harbiyeli olması da ayrı bir gurur vesilesidir" dedi.

Bakan Güler ve beraberindekiler, daha sonra Kara Harp Okulu'nda kurulan 'Atatürk ve Sanat' isimli sergi alanını gezdi