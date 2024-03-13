Bakan Yerlikaya: 5 günde 13 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü ile birlikte, 'İstanbul'un Huzuru, Sancaktepe'nin Huzuru' programında katıldı. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Bakan Yerlikaya, 1 Haziran 2023 ile 12 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 60'ı ölü, 640'ı yaralı 117'si teslim olma şekliyle 817 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Aynı dönemde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlarda ise toplamda 6 bin 620 kişinin gözaltına alındığını, bin 362 kişinin tutuklandığını, bin 385 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını vurguladı. DEAŞ'a yönelik operasyonlarda ise 2 bin 673 kişinin gözaltına alındığını, 681 kişinin tutuklandığını ve 525 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ifade etti.
"NEFES ALAMAZ HALE GELDİLER"
Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız daha ilk başladığı başbakanlık döneminde bölücü terör örgütü, yani terörün tüm izlerini biz memleketimizden kazıyıp atmakta kararlıyız sözü verdi. Bize, son 6 yıldan beri söylediği cümle de mottomuz, 'Son teröristi etkisiz hale getirene kadar durmayacağız.' Geldikleri nokta da şu, artık yurt içinde bunların nefesleri kesilmiş, nefes alamaz hale geldiler. Bitti mi? Zinhar, hayır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı; kaynağı neredeyse oraya gideceğiz. Bizim sınırlarımızdan geçip de canımızı yakmalarını hiçbir zaman beklemeyeceğiz. Irak, Suriye bizler ne yapıyoruz? Pençe 1, Pençe 2, Pençe Kilit, orada Mehmetçiğimiz var hareket ettirmiyoruz. İçişleri ne yapıyor, hem şehirde hem kırsalda. MİT nokta operasyonlar yapıyor" ifadelerini kullandı.
"44 BİN 481 SAAT UÇUŞ, GÖKYÜZÜNE BAŞLARINI KALDIRIP BAKAMIYORLAR"
Yerlikaya, "Hem kırsal hem şehirde 22 bin 234 operasyon yaptık biz. 817 terörist etkisiz hale getirildi, ne zaman oldu, bizim dönemimizde 1 Haziran – 12 Mart bu dönemi anlatıyorum. Bakın, 60 ölü, sağ yaralı teslim sayısı da burada. Terör eylemleri bakın 2016'da 2 bin 322 eylem olmuş, geçen sene 88 olmuş. 2024'te henüz iki ay içerisindeki eylem sayısı bu. 44 bin 481 saat uçuş, İHA, SİHA, İKU, ANKA gücümüze öyle bir güç katıyor ki, gökyüzüne başlarını kaldırıp bakamıyorlar" dedi.
"5 GÜNDE 13 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ DAHA ÇÖKERTİLDİ"
Yerlikaya, "8 Mart'a kadar 401 organize suç çetesi çökertildi. Bugün ayın 13'ü uçağa binerken son rakamları aldım, 5 günde 13 organize suç örgütü daha çökerttik. Bunun kırılımı; yani çökertilen tüm organize suç örgütlerinin, uluslararası, yerel, bölgesel, ulusal sayılar narkotikten 116, siberden ise 18. Bunlardan 90 milyar lira olan mal varlığına mahkeme el koydu. Çünkü MASAK da inceliyor bunları" diye konuştu.