Bakan Yerlikaya: 5 günde 13 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü ile birlikte, 'İstanbul'un Huzuru, Sancaktepe'nin Huzuru' programında katıldı. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda Bakan Yerlikaya, 1 Haziran 2023 ile 12 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 60'ı ölü, 640'ı yaralı 117'si teslim olma şekliyle 817 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Aynı dönemde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlarda ise toplamda 6 bin 620 kişinin gözaltına alındığını, bin 362 kişinin tutuklandığını, bin 385 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını vurguladı. DEAŞ'a yönelik operasyonlarda ise 2 bin 673 kişinin gözaltına alındığını, 681 kişinin tutuklandığını ve 525 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ifade etti.

"NEFES ALAMAZ HALE GELDİLER"

Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız daha ilk başladığı başbakanlık döneminde bölücü terör örgütü, yani terörün tüm izlerini biz memleketimizden kazıyıp atmakta kararlıyız sözü verdi. Bize, son 6 yıldan beri söylediği cümle de mottomuz, 'Son teröristi etkisiz hale getirene kadar durmayacağız.' Geldikleri nokta da şu, artık yurt içinde bunların nefesleri kesilmiş, nefes alamaz hale geldiler. Bitti mi? Zinhar, hayır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı; kaynağı neredeyse oraya gideceğiz. Bizim sınırlarımızdan geçip de canımızı yakmalarını hiçbir zaman beklemeyeceğiz. Irak, Suriye bizler ne yapıyoruz? Pençe 1, Pençe 2, Pençe Kilit, orada Mehmetçiğimiz var hareket ettirmiyoruz. İçişleri ne yapıyor, hem şehirde hem kırsalda. MİT nokta operasyonlar yapıyor" ifadelerini kullandı.