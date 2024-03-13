Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, Taş ailesi ile iftar yaptı

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:
Bugün Ankara'da Taş ailesinin misafiriydik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 13, 2024
Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı.
İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. #Ramazan bereketi… pic.twitter.com/VElO9ONq6W
Bugün Ankara'da Taş ailesinin misafiriydik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık.
Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı.
İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi, sofralarından eksik olmasın.