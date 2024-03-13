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Giriş Tarihi: 13.3.2024 21:22 Son Güncelleme: 13.3.2024 22:00

Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, Taş ailesi ile iftar yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarı Ankara Altındağ'da Ali Osman Taş ve ailesinin evinde yaptı. İftar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, “Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık” dedi.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, Taş ailesi ile iftar yaptı

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

Bugün Ankara'da Taş ailesinin misafiriydik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık.

Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı.

İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi, sofralarından eksik olmasın.

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Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, Taş ailesi ile iftar yaptı
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