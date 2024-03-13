Başkan Erdoğan’dan Akbelen kararı! Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, İkizköy'deki Akbelen Ormanları'nın çevresinde yer alan 190 parsellik arazinin, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere 11 Mart tarihli acele kamulaştırma kararını yürürlükten kaldırıldı.

AK PARTİLİ AYAYDIN DEVREYE GİRMİŞTİ

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Milas'ta Akbelen Orman bölgesinde 190 parselin kamulaştırılması ile ilgili olarak devreye girmişti.

Her zaman yeşilin ve doğanın yanında yer aldığını, bundan sonra da yer almaya devam edeceğini vurgulayan Ayaydın kamuoyu ile paylaşılmak üzere şu açıklamayı yaptı:

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldığını üzülerek öğrendim.

Evet enerjiye ihtiyacımız var ve bunu ithal kaynaklar yerine yerli kaynaklarla sağlama konusundaki hassasiyeti de son derece makul buluyorum. Ancak Muğla için tarımın, doğaya saygılı sürdürülebilir turizmin de çok değerli olduğuna dikkat çekmek istiyorum.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, 2 ayı aşkın süredir yaptığım saha çalışmalarında Muğla'nın denizine, yeşiline sahip çıkılması gerektiğini sürekli vurguladım ve vurgulamaya da devam edeceğim… Nitekim, bu konudaki samimiyetimi Fethiye ve Marmaris körfezindeki deniz kirliliğine yönelik çabalarımı dikkate alarak test edebilirsiniz. Bu konuyu Cumhurbaşkanı'mıza ilettiğim anda gördüğüm ilgi ve hızlı reaksiyondan aldığım cesaretle, bu kamulaştırma konusunda da kendimi sorumlu hissederek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nezdinde girişimde bulundum ve kararın gözden geçirilmesini talep ettim.

Umuyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda kamulaştırmadan etkilenecek hemşehrilerimize yardımcı olacak ve desteklerini esirgemeyecektir"

RESMİ GAZETE KARARIYLA KALDIRILDI

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 11/03/2024 tarihli 8247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'nci maddesi gereğince karar verildi.

EKMEK FİYATLARI İLE İLGİLİ KOMİSYON KURULACAK

Ayrıca yine Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ekmek ve simit fiyatı ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası veya Ticaret Odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.

Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanacak.