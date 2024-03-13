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Giriş Tarihi: 13.3.2024 15:50

Cumhur İttifakı adayı Çerçi Vali Aziz Bey Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptı

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, 75. Yıl Mahallesi Vali Aziz Bey Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti, Cumhur İttifakına destek istedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Cumhur İttifakı adayı Çerçi Vali Aziz Bey Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptı

Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, seçim çalışmalarını 75. Yıl Mahallesi Vali Aziz Bey Caddesi'ndeki esnafları ziyaret ederek sürdürdü.

Teravih namazını Şekerci Dede Camisi'nde kılan Mehmet Çerçi namazın ardından Vali Aziz Bey Caddesi üzerindeki kahvehane, kafe ve işletmeleri gezdi, esnaf ve vatandaşları dinledi. Mehmet Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi adayları ve partililer eşlik etti.

Ziyaretlerde vatandaşlarla selamlaşan Çerçi, yeni dönemde yapacakları çalışmaları anlattı. Mehmet Çerçi'nin 10 yıllık başkanlığı süresince güzel projelere imza attığını dile getiren vatandaşlar ise kendisine desteklerinin tam olduğunu söyledi.

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Cumhur İttifakı adayı Çerçi Vali Aziz Bey Caddesi’nde esnaf ziyareti yaptı
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