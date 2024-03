Gazze dünyanın en büyük kadın ve çocuk mezarlığı oldu

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından AK Partinin yeni konferans salonunda düzenlenen 15'nci Geleneksel Büyükelçiler İftarına katıldı. Erdoğan, büyükelçiler, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileri, MKYK ve MYK üyeleri, bakanlar, TBMM (Uluslararası Komisyon Başkanları), Uluslararası Kurumlar, Türk STK'larla birlikte iftarını açtı. Yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma sert tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi:Barış rahmet ayı olan Ramazan'ı Gazze başta olmak üzere yakın çevremizde yaşanan hadiseler nedeniyle buruk karşıladık. Gönül coğrafyamızda acılar, gözyaşlarının gönül yaralarının devam etmesi nedeniyle üzüntü içindeyiz. Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında 5 aydır süren İsrail saldırılarında 32 bin kardeşimiz şehit oldu. Sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan ağır bombardımanlarda 73 bin Filistinli de yaralandı. İsrail, 7 Ekim öncesinde 17 sene önce uyguladığı ablukayla Gazze'yi zaten açık hava hapishanesine çevirmişti. Son 5 aydır Gazze'yi örneklerine ancak ikinci dünya savaşında şahit olduğumuz büyük bir imha kampı haline getirdi. İsrail'in vahşi saldırıları sonucunda Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüşmüştür. Bunu sadece biz değil bölgeyi ziyaret eden Gazze'de yaşayan Gazze'yi gören vicdan sahibi herkes söylüyor.Böyle konuştuğumuzda Netanyahu ve cinayet şebekesi rahatsız oluyor. Hemen antisemitizm yaftası vurarak bizi susturabileceğini zannediyor. Bu amaçla gizli açık her yolu denediler. Tayyip Erdoğan'ı hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamadılar. Katile katil, zalime zalim demekten bizi alıkoyamazlar. İsrailli yöneticiler bize saldırarak soykırım gerçeğini saklamak yerine Gazze'de açlıktan ve susuzluktan ölen bebeklerin hesabını versin.Netanyahu ve suç ortakları kimsenin itibar etmediği yalanlara sarılmadan önce niçin Gazze'deki 35 hastaneden 31'inin inin devre dışı bırakıldığını, doktoru ve hemşiresiyle niye 400 e yakın sağlık personelini öldürdüklerini, neden aralarında tarihi camilerin de olduğu 220 ibadethaneyi yıktıklarını niçin eğitim kurumlarının yüzde 90ını enkaza döndürdüklerini açıklasınlar.Bir miktar un, bir miktar makarna, belki bir ekmek alabilmek için sıra bekleyen masum sivilleri katledenlerin bize söyleyecek sözü olamaz. İsrail yönetimi ne yaparsa yapsın katil, zalim, hırsız, yalancı ve faşist olduğu gerçeğini artık gizleyemez. Uluslararası adalet divanının ihtiyati tedbir kararına rağmen İsrail'in hiçbir şey olmamış gibi katliamlarına devam etmesidir aslolan. Kimseyi dinlemeyen İsrail savaş suçlarını pervasızca sürdürüyor, acil ateşkes çağrısı yapan ülkeleri tehdit edecek kadar küstahlaşıyor. İsrail 1 asırdır şımartılmanın katliamları, toprak gaspları, hırsızlıkları karşısında sessiz kalınmasının faturasını sadece Filistin halkına ödetmiyor. Bu fatura uluslararası kurumlara da ödetiliyor. Uluslararası kurumların güven kaybının bedeli önümüzdeki yıllarda daha fazla terör daha fazla istikrarsızlık olarak hepimizin önüne gelecektir. Netanyahu ve suç ortaklarına bu gücü veren, İsrail'e koşulsuz askeri ve diplomatik destek sağlayanların ikircikli politikalarıdır.Gazze'ye saldırılar ve abluka devam ederken mevcut yardımın yeterli olmadığını biliyoruz. Refah sınır kapısından TIR geçişlerinin yeterli düzeyde olması en acil ihtiyaçtır. İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerekiyor. Şimdiye kadar 40 bin tondan fazla insani yardım malzemesini Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırdık. Son olarak Kızılayımıza ait bir gemi Mısır'ın El Ariş limanına vardı. Ramazan ayı boyunca yardımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.Gazze'deki katliamların tekrar etmemesi ve bölgenin ihyası için garantör olarak sorumluluk yüklenmeye hazırız. Filistin meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan ne bölgemizde ne dünyada kalıcı barış ve istikrar mümkündür. Bunun tek yolu doğu Kudüs'ün başkent olduğu, bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin kurulmasıdır. Hepimizin katledilen Filistinli çocuklara borcu vardır. Bu borç da ancak bağımsız Filistin devletinin tesis edilmesiyle ödenir. Türkiye Filistinli kardeşlerine sahip çıkacak hakkı ve hakikati savunmaya devam edecek zalimler karşısında kesinlikle geri adım atmayacaktır.Türkiyeyüzyılının inşası için emin adımlarla ilerliyoruz. Gazze ve Ukrayna'ınn yanı sıra Suriye, Irak Libya, Yemen ve Afganistan'da barış için katkı sağlıyoruz. PKK, YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak terörün her çeşidine karşı mücadelemizi yürütüyoruz. Güney sınırlarımızda teröristan kurulmasına hiçbir şart altında kabul etmeyeceğiz. Müttefiklerimiz başta olmak üzere dost ülkelerden DEAŞ bahanesiyle bölücü terör örgütüne desteği keserek dayanışma bekliyoruz.Kosova'daki NATO gücünün komutasını biz yönetiyoruz. NATO güvenliğimizin temel taşlarından birisidir. Son toplantımızda iş birliğimiz geliştirmeyi kararlaştırdık. AB üyeliği de stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor. Antalya Diplomasi Forumu'nu 4 bin 700 katılımcıyla başarıyla düzenledik. Her 15 Mart'ı İslamofobi ile mücadele günü olarak idrak ediyoruz. Kutsal kitabımıza saldırılmasına müsamaha gösterilmesini hiçbir şekilde kabul edemeyiz.Başkan Erdoğan, iftarını Türk devletleri teşkilatının büyükelçileri ile aynı masada açtı. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbeksitan, Kırgızistan, Kazakbaev büyükelçilerinin yanı sıra Macaristan ve Filistin büyükelçileri de Erdoğan ile aynı iftar masasında yer aldı.Başkan Erdoğan, Külliye'de sırasıyla Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong'u kabul etti. Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektubu takdim etti.