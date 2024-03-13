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Giriş Tarihi: 13.3.2024 10:18

İzmir’de sır cinayet! Evinde bıçaklanan adam hastanede öldü

İzmir’de evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanan 35 yaşındaki Harun Kıyak ağır yaralandı. Bağırarak yardım isteyen Kıyak’ın sesini duyan komşuları eve geldi. Hastaneye kaldırılan Kıyak, yapılan müdahalelere hayatını kaybetti. Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de sır cinayet! Evinde bıçaklanan adam hastanede öldü

Olay, saat 01.45 sıralarında Bornova ilçesi Barbaros Mahallesi 5206 Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Kıyak'ın oturduğu evden bağırarak yardım istemesi üzerine, komşuları Kıyak'ın evine gitti. Eve giren komşuları, Kıyak'ı kanlar içerisinde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanarak ağır yarandığını tespit ettikleri Kıyak'ı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Kıyak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıyak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Harun Kıyak'ı bıçaklayan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

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İzmir’de sır cinayet! Evinde bıçaklanan adam hastanede öldü
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