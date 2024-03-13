Kızılay depremzede öğrencilere umut oldu Deprem bölgelerine 50 kütüphane açılacak

Kütüphanelerde öğrencilerin ders çalışabileceği sessiz ve konforlu ortamlar, geniş bir yelpazede ders çalışma kaynakları, bilgisayarlar, yazıcılar, internet altyapısı ve kaynak araştırması yapabilecekleri imkanlar bulunuyor. Ayrıca, kütüphanelerde öğrencilerin motivasyonlarını ve konsantrasyonlarını artıracak şekilde tasarlanmış çalışma alanları da mevcut. Kütüphaneler, bölgedeki öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürebilmelerine ve geleceklerini şekillendirebilmelerine katkı sağlayarak toplumsal kalkınmaya destek olmayı amaçlıyor.

ÖĞRENCİLER MUTLU

Deprem bölgesindeki öğrencilere yardımcı olan Türkçe Öğretmeni Mustafa Bostan, "Konteyner kentlerde sessiz bir ortam yoktu burası onlar için bu imkânı sağladı. Buradan bir nesiller yetişecek" derken, Kahramanmaraş Elbistan'da yaşayan Resulcan Erdoğan "Köy evinde çalışma ortamı yoktu. Buraya gelmeye başladığımdan beri matematik netlerim iyileşti. Çalışacak alanımızın olması bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

'GELECEĞİN DOKTORLARI OLACAĞIZ'

Üniversite sınavına hazırlanan Metehan Poyrazoğlu, "Hem dershane seviyesinde hem de ücretsiz. Geleceğin mühendisleri, geleceğin doktorları buradan çıkacak." derken Osmaniye'de lise öğrencisi olan Simay Bulut "Çalışacak bir alanımızın olması bizi gerçekten mutlu ediyor. Çok güzel kitaplar var." ifadelerini kullandı.